Miglioramento sismico già previsto da tempo: "Tuteleremo il turismo"

Dell’intervento di miglioramento sismico previsto per la Ghirlandina, ci sono ancora molti aspetti da definire ma – è certo – non è dovuto a particolari emergenze, si tratta invece di un piano di lavoro previsto da tempo. Il progetto, che sarà finanziato con i fondi della Regione per interventi post-sisma 2012, attualmente è in fase di studio di fattibilità tecnica ed economica e sarà valutato dalla Commissione congiunta della Regione che potrà richiederne modifiche e integrazioni. Come ha fatto sapere l’architetto Giuseppe Mucci, funzionario del settore Lavori pubblici del Comune di Modena, il primo finanziamento previsto ammonterebbe a circa 1.200.000 euro, una cifra provvisoria dal momento che, in base al parere della Commissione, la progettazione potrebbe cambiare. Per quanto riguarda i tempi, non ci sono ancora notizie certe anche se, come suppone Mucci, per vedere l’inizio dei lavori probabilmente sarà necessario aspettare almeno un anno. Parallelamente agli interventi di miglioramento sismico, la Ghirlandina sarà oggetto anche di un progetto di riqualificazione dell’impianto elettrico e di illuminazione interna che interesserà l’area compresa tra la "Sala della Secchia" e il livello sottostante della "Sala dei Torresani", durante il quale saranno verificate anche le linee vita interne alla Torre Civica. Come ha precisato Mucci, i lavori prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti al fine di offrire un effetto di suggestione neo-medievale. Una serie di interventi che cercherà di impattare il meno possibile sul turismo, che l’anno scorso ha fatto registrare il record di presenze a partire dall’apertura continuativa del 2005, superando sia il primato assoluto di ingressi che risaliva al 2019, sia quello di visitatori stranieri che, nel 2023, sono stati il 25%. "Nel 2019 la Torre Civica era chiusa il lunedì – spiega Giovanni Bertugli, dirigente della Promozione della città e turismo del Comune di Modena – mentre adesso è aperta tutti i giorni. Tuttavia, se qualche anno fa il numero massimo di visitatori previsti era di 25 all’interno della Torre, oggi è di 25 ogni ora. Ancora, oggi si può prenotare l’ingresso anche online". "Ovviamente è ancora presto per avere un’idea precisa dei tempi – prosegue Bertugli – ma, come è accaduto per tutti i lavori che sono stati svolti nel recente passato, si conferma la massima collaborazione tra i progettisti degli interventi e chi gestisce la fruizione di questi edifici, al fine di realizzare progetti che possano impattare il meno possibile sul turismo, sia per quanto riguarda i lavori di miglioramento sismico, sia per gli interventi che interesseranno il sistema di illuminazione".

"Il Sito Cattedrale, Torre civica e Piazza Grande di Modena – conclude Bertugli – è stato dichiarato nel 1997 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco: una delle prerogative fondamentali dell’amministrazione è che tutti, modenesi, italiani e turisti provenienti da ogni parte del mondo, possano continuare a visitarlo e trovarlo sempre più bello".

Jacopo Gozzi