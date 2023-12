Migliorano le condizioni del 17enne aggredito

Sta meglio ed è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva il 17enne, minore non accompagnato di origine tunisina, accoltellato qualche settimana fa nei pressi della stazione delle autocorriere da un connazionale. Il giovane, accusato a sua volta di rapina, potrebbe presto essere dichiarato fuori pericolo. Quel sabato notte il minore, insieme ad un altro 17enne ospite della stessa comunità di accoglienza, aveva infatti rapinato un connazionale maggiorenne, proveniente da Savona che stava camminando nella zona delle autocorriere. I due ragazzini lo avevano aggredito e rapinato del telefono, per poi allontanarsi. Poco dopo, però, si era presentato un terzo 17enne tunisino – ospite, al pari dei due coetanei, di una comunità di prima accoglienza – che aveva accoltellato al torace uno dei due rapinatori. Il giovane è ora rinchiuso al Pratello con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzo, da subito si sarebbe detto pentito del gravissimo gesto commesso e ogni giorno chiede al legale le condizioni di salute del ferito. Pare che all’origine del gesto vi sia stato un violento diverbio tra i due 17enni, scaturito da un debito che l’aggressore aveva nei confronti del rapinatore, oggi ricoverato a Baggiovara.