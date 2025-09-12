Il bluff Città 30
Migliorie nelle scuole di Massa. Interventi per 400mila euro

Sostituiti gli impianti di illuminazione. Alle elementari Dalla Chiesa. rifatto anche il tetto.

La sistemazione degli ambienti scolastici. costerà, alla fine, complessivamente 400mila euro

Con l’inizio del nuovo anno scolastico i 350 bambini e alunni che frequentano i quattro ordini di grado delle scuole di Massa Finalese (nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado) avranno davanti a sé la prospettiva di un anno più sicuro, confortevole per quanto riguarda il decoro degli ambienti e, soprattutto, non interrotto da inconvenienti legati alle intemperie atmosferiche. In particolare, in tutti i plessi scolastici è stato eseguito, e già portato interamente a termine, un intervento di relamping, ovvero la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti come lampade a incandescenza, alogene o fluorescenti con nuovi sistemi a Led.

"L’obiettivo – spiega il vicesindaco Michele Gulinelli - è quello di garantire a chi sta in classe una illuminazione più efficiente, ottenendo anche una significativa riduzione dei consumi energetici. Per il momento l’operazione di relamping ha riguardato le scuole di Massa Finalese, ma è nostra intenzione replicarla anche nelle scuole comunali del capoluogo".

La sistemazione degli ambienti che sarà costata, alla fine, complessivamente 400mila euro non si è fermata qui. All’attualità sono, invece, in corso i lavori di rifacimento dei bagni della Sezione "Arancio" della scuola materna "Don Milani" e, inoltre, è iniziata l’ultima trance di lavori relativi alla copertura finale delle scuole elementari "Dalla Chiesa" di via Mascagni, che aveva dato ripetuti problemi di tenuta.

"Si era fatto – ricorda Gulinelli - un primo intervento un anno fa, che ha comportato lo smontaggio della vecchia copertura e la installazione di una guaina provvisoria. Adesso andiamo a fare il tetto definitivo e, quindi, direi che andremo a risolvere spero definitivamente i problemi di infiltrazione che hanno condizionato in passato il regolare funzionamento della struttura. Su Massa quest’anno su tutte le scuole si è fatto un intervento notevole". Per completare il bagno della scuola materna ci vorrà ancora qualche giorno, mentre per il tetto della primaria, ci vorranno ancora due mesi. "Le scuole, tuttavia, - assicura Gulinelli - potranno riaprire regolarmente e non ci saranno interferenze con lo svolgimento dell’anno scolastico".

Alberto Greco

