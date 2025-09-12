Migliorie nelle scuole di Massa. Interventi per 400mila euro

Con l’inizio del nuovo anno scolastico i 350 bambini e alunni che frequentano i quattro ordini di grado delle scuole di Massa Finalese (nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado) avranno davanti a sé la prospettiva di un anno più sicuro, confortevole per quanto riguarda il decoro degli ambienti e, soprattutto, non interrotto da inconvenienti legati alle intemperie atmosferiche. In particolare, in tutti i plessi scolastici è stato eseguito, e già portato interamente a termine, un intervento di relamping, ovvero la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti come lampade a incandescenza, alogene o fluorescenti con nuovi sistemi a Led.

"L’obiettivo – spiega il vicesindaco Michele Gulinelli - è quello di garantire a chi sta in classe una illuminazione più efficiente, ottenendo anche una significativa riduzione dei consumi energetici. Per il momento l’operazione di relamping ha riguardato le scuole di Massa Finalese, ma è nostra intenzione replicarla anche nelle scuole comunali del capoluogo".

La sistemazione degli ambienti che sarà costata, alla fine, complessivamente 400mila euro non si è fermata qui. All’attualità sono, invece, in corso i lavori di rifacimento dei bagni della Sezione "Arancio" della scuola materna "Don Milani" e, inoltre, è iniziata l’ultima trance di lavori relativi alla copertura finale delle scuole elementari "Dalla Chiesa" di via Mascagni, che aveva dato ripetuti problemi di tenuta.

"Si era fatto – ricorda Gulinelli - un primo intervento un anno fa, che ha comportato lo smontaggio della vecchia copertura e la installazione di una guaina provvisoria. Adesso andiamo a fare il tetto definitivo e, quindi, direi che andremo a risolvere spero definitivamente i problemi di infiltrazione che hanno condizionato in passato il regolare funzionamento della struttura. Su Massa quest’anno su tutte le scuole si è fatto un intervento notevole". Per completare il bagno della scuola materna ci vorrà ancora qualche giorno, mentre per il tetto della primaria, ci vorranno ancora due mesi. "Le scuole, tuttavia, - assicura Gulinelli - potranno riaprire regolarmente e non ci saranno interferenze con lo svolgimento dell’anno scolastico".

