Migone apre la stagione del teatro Cantelli

Dopo il prologo della scorsa settimana, parte sabato la vera e propria stagione 202324 del teatro Cantelli a Vignola, con il nuovo spettacolo del comico e cabarettista toscano Paolo Migone (foto). Il 25 novembre sarà invece la volta di ’Sono rimasti solo i grissini’, con protagonista il comico varesino Stefano Chiodaroli che, oltre al celebre panettiere burbero e indaffarato, presenterà altri suoi personaggi. ’Aria fresca’ è, invece, il titolo dello spettacolo di musica, canzoni e storie divertenti che l’attrice Tita Ruggeri, accompagnata da Bob Messini, porterà al Cantelli sabato 16 dicembre. Con l’anno nuovo la stagione riparte il 13 gennaio con lo spettacolo ’leggermente autoreferenziale’ ’Fullin legge Fullin’ di e con Alessandro Fullin. Il 27 gennaio tocca alla Compagnia di danza vignolese Antratto che presenterà ’L’anima smarrita’ di Laura Zollet. Sabato 3 febbraio, l’attrice comica Maria Pia Timo porterà in scena ’Una donna di prim’ordine’. Il 17 febbraio sarà la volta di ’… e se poi c’è Juliette’ della Compagnia Streben, storia di due giovani che sognano di pubblicare un romanzo, ma all’improvviso nella loro vita irrompe un’avvenente ragazza francese. Il 24 febbraio sarà la volta dello spettacolo vincitore del Fringemi Festival 2023 ’Mi manca Van Gogh’, monologo scritto, diretto e interpretato dall’artista romana Francesca Astrei. Ben quattro gli spettacoli in cartellone nel mese di marzo. Sabato 2 marzo, tocca a ’Tutti sotto al tetto’ di e con Gabriele Casablanca e Matteo Pisu, la storia di due fratelli che, dopo aver fatto scelte diverse nella vita, si ritrovano nella casa della loro infanzia in Sicilia, in occasione di un grave lutto. Il 9 marzo Alice Gagno presenterà il monologo teatrale brillante ’Vietato sporgersi dentro (tributo a Monica Vitti)’. Il 16 marzo arriva Rita Pelusio con ’La felicità di Emma’, testo che indaga con garbo ironico la linea sottile tra amore e desiderio, felicità e morte. Sabato 23 marzo, Antonello Taurino si cimenterà con il genere anglosassone del ’Comedian’, quasi uno stand up comedy show. Infine, sabato 6 aprile, la chiusura del cartellone con una nota giocosa e familiare grazie allo spettacolo ’Lo scemo in televisione’, di e con Pippo e Andrea Santonastaso, omaggio di un figlio (e nipote) a due monumenti dello spettacolo comico del nostro Paese, per l’appunto Pippo e Mario Santonastaso. "Mio padre – conferma il direttore del Teatro Cantelli Andrea Santonastaso – ha ormai tagliato il traguardo dei 60 anni di televisione, ma ancora si diverte sul palcoscenico. Con lui chiuderemo una stagione che porta a Vignola voci affermate ed emergenti del panorama teatrale nazionale".

Marco Pederzoli