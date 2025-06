Migrante pestato, due vigili assolti e due condannati

Quattro anni ciascuno per i due agenti a capo della pattuglia, assoluzione per i due colleghi più giovani. È la sentenza arrivata in tribunale a Modena nei confronti dei quattro vigili urbani di Sassuolo imputati per il reato di tortura ai danni di un paziente del pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo. La pubblica accusa aveva chiesto sei anni per i più anziani e tre anni e mezzo per i colleghi accusati del concorso. Secondo le indagini, la sera del 15 ottobre del 2021, i vigili aggredirono un 41enne marocchino al pronto soccorso di Sassuolo, dove l’uomo era stato trasportato in stato confusionale.