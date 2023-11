"Migranti, accoglienza sostenibile"

"Il dato fornito dalla prefettura indica che i cittadini richiedenti asilo ospitati nel Comune di Sassuolo sono due, mentre il dato fornito dall’Anagrafe dice che i cittadini stranieri iscritti all’anagrafe sono 5953 di cui 5129 di nazionalità extra UE e 824 di nazionalità UE". Questa la risposta del sindaco Gian Francesco Menani, che, rispondendo al consigliere civico Francesco Macchioni, ha fatto il punto sui cittadini stranieri presenti in città, compresi i richiedenti asilo. Macchioni aveva interrogato la Giunta "sull’aumento delle presenze di extracomunitari circolanti in città che ha determinato una crescente preoccupazione e percezione di insicurezza da parte dei cittadini", invitando l’amministrazione a porre in essere "azioni preventive e precauzionali al fine di evitare l’accoglienza disorganizzata e incontrollata di migranti, concentrandosi sulle soluzioni condivise e sostenibili". Macchioni chiedeva inoltre quali azioni siano state intraprese dal Comune per evitare un’accoglienza disorganizzata e incontrollata dei migranti e quale strategia sia stata adottata per promuovere l’integrazione e l’inclusione dei migranti nel tessuto cittadino" e qui è stato il primo cittadino a ricordare come "la gestione del Piano di accoglienza migranti è affidata direttamente dal Ministero dell’Interno alle Prefetture, che provvedono all’ accoglienza dei migranti". Il ruolo degli enti locali sul tema "non è diretto, ma di collaborazione e monitoraggio", ha aggiunto Menani, spiegando come "nell’ambito delle proprie funzioni ordinarie di controllo del territorio, l’amministrazione comunale collabora attivamente con Prefettura e Forze dell’Ordine, per verificare, accertare, segnalare ogni eventuale evento, situazione o sospetto di irregolarità nel programma di accoglienza".