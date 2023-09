Migranti a Modena, deserto il bando per i minori. Forza Italia: “Esposto in procura”

Modena, 13 settembre 2023 – Il bando di gara per la gestione dei minori stranieri non accompagnati andato deserto accende la miccia della polemica politica. Il senatore del Pd Stefano Vaccari punta il dito contro il Governo incapace, a suo parere, di gestire l’accoglienza dei migranti mentre Forza Italia annuncia un esposto in procura per far luce sui tantissimi bandi andati deserti.

Migranti, la gestione dei minori non accompagnati è sempre più un problema

"Il fatto che la gara per l’affidamento del servizio di accoglienza dei minori non accompagnati sia andata deserta rappresenta una notizia davvero preoccupante, che contribuisce a generare ulteriore incertezza in una situazione molto difficile". Queste le parole del parlamentare Dem Stefano Vaccari, dopo che, nella giornata di ieri, la Prefettura ha dato notizia del fallimento della gara che avrebbe dovuto realizzare una struttura in grado di assicurare la prima accoglienza dei minori stranieri che il ministero dell’Interno sta trasferendo nelle varie provincie italiane.

“Questo non fa che dimostrare, ulteriormente e drammaticamente, al di là della buona volontà della Prefettura, la totale confusione del Governo, che da mesi è ormai incapace, per quanto riguarda Modena, ma anche le altre città italiane, di proporre la benché minima soluzione seria e praticabile – dice ancora Vaccari – Questa gara deserta è solo l’ultimo capitolo di un’incapacità plateale di gestire situazioni complesse in tema di sicurezza e gestione dell’immigrazione. In assenza di una strategia chiara, e a dire il vero, pare, di una strategia in quanto tale, il governo annaspa e, senza mettere le necessarie risorse a disposizione, indice gare inutili, alle quali nessuna realtà imprenditoriale o del terzo settore può seriamente pensare di partecipare. L’unica modalità del Governo sembra quella di continuare a caricare i territori di tensioni che, per quanti encomiabili sforzi facciano, non possono più gestire, senza dare nessun aiuto, se non vaghe promesse poi potenzialmente disattese".

"Pensando ai minori stranieri non accompagnati – chiosa Vaccari – l’inefficienza di questo esecutivo è ancora più dolorosa: sia perché a Modena e provincia si è sempre fatto un lavoro egregio per tutelare ragazzi i cui percorsi di accoglienza hanno quasi sempre avuto buon esito, sia perché si mortifica la professionalità degli operatori. Non ultimo, si contribuiscono a creare situazioni di tensione di cui nessuno ha davvero bisogno. O qualcuno, invece, pensa di poter trarre qualche tipo di vantaggio da questo caos?".

Non si è fatta aspettare la replica di Forza Italia che annuncia, per bocca del capogruppo in Provincia Antonio Platis e di quello in Comune Piergiulio Giacobazzi, "un esposto alla Procura in merito ai tantissimi bandi andati deserti". Secondo i due esponenti forzisti, "davanti all’ennesimo bando deserto, invece di attaccare la Prefettura come fatto dall’onorevole Vaccari (che però, pur attaccando il Governo, ha sottolineato ‘la buona volontà’ della Prefettura stessa, ndr), crediamo sia giunto il momento di attenzionare e sollecitare la Procura di Modena a fare chiarezza".

Questo perché, scrivono, "quasi sistematicamente, dal 2018 ad oggi, ci sono bandi che vanno deserti ed i gestori precedenti esercitano in deroga, costringendo la Prefettura a rinnovi estremamente più onerosi. Questo tipo di procedura è già stata contestata da diverse Corti dei conti, che hanno accusato dei prefetti di danno erariale, e a loro dire anche questo anno, fino al 30 novembre, farà sì che vengano distribuiti a Modena ben 9.170.386 euro alle strutture che da sempre accolgono i migranti. Insomma i bandi ‘inutili’, come sono stati definiti da Vaccari, devono essere attenzionati dalla Procura, non per l’atto in sé, ma per capire se a Modena c’è un cartello di qualche tipo che impedisce, da anni, l’affidamento a prezzi congrui e con una procedura concorrenziale".