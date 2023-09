"Migranti e sicurezza, col taglio delle pattuglie. Novi Sad più sguarnito"

L’inaugurazione del murales nel Parco XXII Aprile è stata l’occasione per il sindaco Gian Carlo Muzzarelli di tornare sul tema dei migranti e della sicurezza affrontati nel corso dell’incontro col ministro dell’interno Matteo Piantedosi. "C’è poco da fare – ha sottolineato il primo cittadino – i numeri ci dicono che il nostro territorio è trascurato. Il ministro mi ha promesso che manderà una risposta rispetto alla richiesta dell’arrivo di altre forze dell’ordine, perché abbiamo bisogno di più finanza, di più carabinieri e polizia. E poi gli ho anche chiesto di ripristinare i numeri di ’Strade sicure’, in quanto il governo precedente aveva tagliato il numero di pattuglie da 31 a 18. Ultimamente sono state ridotte di altre 3 ed è saltato un servizio durante la settimana al Novi Sad, che è uno dei luoghi dove noi abbiamo bisogno di ripristinare rapidamente questa presenza che era fondamentale". Il tema della sicurezza inevitabilmente richiama alle tensioni sempre più esplosive tra Comune e governo sulla distribuzione dei migranti sul quale padre Giuliano Stenico, presidente del Ceis, ha idee molto precise. "Il mondo del volontariato – dice il dehoniano – è sotto stress, ma il problema principale è che tutti gli attori interessati lavorano in maniera disarticolata. La prefettura fa il suo dovere, noi facciamo il nostro, il sindaco fa il suo, però in maniera separata senza che le nostre azioni rispondano ad un progetto complessivo, che è invece indispensabile. Chi è che può fare una progettazione complessiva? Solo chi ha responsabilità politiche ed è questo su cui noi stiamo insistendo ed è quello che il sindaco ha fatto con Piantedosi, presentando questa difficoltà. Promuovere degli interventi con l’illusione di scoraggiare l’arrivo dei migranti è una pura illusione. Bisogna andare oltre questa illusione".

a. g