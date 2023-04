Migranti, flusso continuo "Da inizio anno più di 500" Gli alloggi sono insufficienti

di Alberto Greco

"Oggi l’arrivo di altri 18 migranti". Ad annunciarlo è la prefetta di Modena dottoressa Alessandra Camporota che si sofferma sulla situazione dei sempre più frequenti arrivi nel modenese di ospiti provenienti dagli hotspot. I centri di accoglienza, stracolmi di persone per le tante centinaia di migranti, soprattutto subsahariani, che raggiungono - il più delle volte con mezzi inadeguati e di fortuna - Lampedusa o i porti di sbarco a sud della penisola, scoppiano letteralmente e non sono in grado di garantire alcun tipo di condizioni di vita umane a giovani, famiglie, donne con bambini, minori salvati dai pericoli del mare e in fuga da guerre, torture e indigenza. Le presenze al di sopra delle potenzialità di queste strutture sono una minaccia perfino la salute di chi è ospitato e di chi vi lavora. C’è necessità di alleggerire le presenze.

"Da inizio anno gennaio a marzo 2023 – riferisce Camporota – sono giunti a Modena 384 migranti. E in aprile altri 180. Noi attualmente abbiamo sul territorio modenese circa 1.300 migranti accolti nelle nostre strutture dei Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria), la cui gestione è di competenza dei prefetti, circa 200 dei quali sono cittadini ucraini. Sicuramente c’è stato recentemente un incremento notevole".

Di questo si è lamentato anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiedendo "di affrontare con estrema urgenza la situazione migranti verificando insieme risposte concrete e soluzioni praticabili. Modena è una città inclusiva e accogliente, ma è oggettivamente impossibile gestire ciò che sta accadendo nelle ultime settimane e negli ultimi mesi".

Gli arrivi, infatti, sono quasi sempre comunicati all’ultimo o con poco preavviso e questo si scontra con il dovere e l’esigenza di offrire una accoglienza degna a chi giunge. E’ necessaria innanzitutto una sistemazione alloggiativa. E questa comincia a scarseggiare. Senza parlare che andrebbero definiti programmi di integrazione. Il sistema di accoglienza per quanti sforzi si facciano soprattutto da parte del volontariato e dell’associazionismo (Croce Rossa, Croce Blu, i mediatori del Servizio sociale del comune di Modena e dell’Unione del Sorbara), oltre che delle istituzioni non è sufficiente a reggere questo sforzo. La solidarietà per fortuna non manca se – come avvenuto per i 32 arrivi di venerdì, cittadini di Guinea, Costa d’Avorio e Congo – si è potuto dare loro sistemazione presso strutture alberghiere: Hotel Emilia a Modena e Hotel Paradiso a Castelfranco. Anche alcuni di quelli attesi oggi potranno contare su queste disponibilità, mentre qualcuno troverà posto nei Cas.

"Sono sistemazioni temporanee – spiega la prefetta – finché non saranno disponibili strutture messe a disposizione dalla diocesi, grazie alla collaborazione dei sindaci, che poi saranno dati in gestione agli enti gestori con cui abbiamo convenzioni (Porta Aperta, la cooperativa L’Angolo, Caleidos), mentre altri enti non hanno voluto partecipare alle ultime gare e con loro siamo in regime proroga. Ciò a seguito dei numerosi arrivi ci mette veramente in difficoltà. Il Ceis presto prenderà in gestione un’altra struttura a Finale Emilia".

La vera criticità, dunque, è nella insufficienza alloggiativa. "La distribuzione dei migranti che arrivano dagli sbarchi e che vengono distribuiti rapidamente – chiarisce la Camporota – riguarda tutto il territorio italiano. Le quote sono stabilite in base a percentuali fissate dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2017. Per cui quando ci sono arrivi nella nostra regione noi ne prendiamo il 15,77%".