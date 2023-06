Migranti, l’Italia non deve essere lasciata sola

Perché dobbiamo noi come stato italiano essere il capro espiatorio dell’Europa, che ci comanda e ci dà ordini e solo noi dobbiamo soccombere e tenere qui gli immigrati, perché gli altri stati non li vogliono? L’Austria alza i muri, la Francia difende i confini con migliaia di soldati e noi che siamo allo stremo dobbiamo tenerceli tutti. Ci inondano di migliaia di minori da mantenere e di donne incinte, ma vi rendete conto di cosa succederà all’Italia? I nostri figli nonostante lavorino sono alla fame e nessuno li aiuta. Cosa bolle in pentola? Vogliamo un’Italia islamica? O un’Italia cristiana? Riflettete, l’Italia è in grave pericolo, non abbiamo colpa per le guerre degli altri.

Signora Fili