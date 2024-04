Migranti, Padre Stenico: "Risse, gli operatori sociali diventino pubblici ufficiali"

"Le possibilità attuali non favoriscono l’integrazione, non sono sufficienti; né per quanto riguarda gli adulti, né per i minori. E servirebbero strumenti per arginare il fenomeno delle risse e della violenza tra minori stranieri non accompagnati: sarebbe sufficiente riconoscere gli operatori come pubblici ufficiali. A mio avviso va cambiata la legislazione, che è in questo caso troppo ‘protettiva’". A parlare è padre Giuliano Stenico, presidente Ceis, secondo il quale si avverte l’assenza di percorsi di inserimento per i minori non accompagnati, ad esempio, ma anche strumenti concreti per favorire l’inclusione. "Partiamo dal presupposto che tutti i rifugiati arrivano da situazioni impressionanti, di violenza, di fame e così via – afferma –. Il mio appello è al Governo affinchè venga modificata la legislazione attuale che tende a puntare più sull’elemento di coercizione che a non favorire l’inserimento. C’è il problema della casa per gli stranieri che è molto più grande di quello degli italiani, pur essendo anche gli italiani in difficoltà. Poi: una persona che vuole fare il ricongiungimento familiare, quindi con uno stipendio di un certo genere, superiore ai mille euro, impiega oltre un anno per ottenerlo. Io mi rendo conto delle reali difficoltà dell’inserimento ma per rivedere la legislazione dovrebbero consultare noi che lavoriamo in questo campo, altrimenti partono dalla loro immaginazione". Padre Stenico, facendo riferimento alla recente rissa alle Costellazioni o ai disordini nelle comunità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, spiega: "Un elemento molto semplice ed efficace sarebbe quello di riconoscere gli operatori come pubblici ufficiali. In questo caso, se subiscono un’aggressione i minori sono subito denunciabili". Tornando sulle difficoltà di inserimento di migranti poi Padre Stenico sottolinea: "Le possibilità di inserimento non sono sufficienti: se penso all’inserimento lavorativo, all’addestramento per la formazione lavoro e così via. Per questo è facile che possano accadere disagi, che si manifestano anche con atti di violenza. Oggi non abbiamo però strumenti per gestirli: vuol dire che se uno – e sono una minoranza estrema – ha comportamenti aggressivi in comunità noi non possiamo mandarlo fuori. Se va fuori la polizia lo prende e ce lo riporta, dicendo che se non fa così è omissione di soccorso. Per cui se innescano una rissa – e a me hanno distrutto le finestre della comunità –, alla fine tu li puoi spostare ma vengono poi mandati in albergo. Abbiamo cercato di fare un accordo con il sindaco, con la Questura, con i carabinieri affinchè vengano subito appena li chiamiamo per proteggere gli altri. Perchè quello che avviene va a scapito della grandissima maggioranza di minori che si impegna raggiungendo l’obiettivo: inserimento lavorativo, scuola, italiano parlato fluentemente. Alcuni chiedono proprio protezione e occorre modificare la legislazione. Ma guardare tutto questo dal punto di vista dell’ordine pubblico è sbagliato: occorre chiedersi invece cosa si possa fare perchè ci sia un inserimento reale, fattivo".

Valentina Reggiani