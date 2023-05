Migranti, San Filippo Neri si difende "Cresce il numero di ragazzi accolti"

Per far fronte all’aumento dei flussi di migranti dalla fine del 2021 il Comune si è avvalso della normativa che consente una ricettività superiore fino al 25 per cento dei posti autorizzati, vale a dire 16: al momento dunque al San Filippo Neri ci sono 20 ragazzi accolti.

Lo riferisce La Fondazione che si occupa della gestione dell’attività per minori stranieri non accompagnati, rispondendo agli attacchi del centrodestra sui costi sostenuti e sull’insufficienza tra l’altro del numero di educatori rispetto agli ospiti presenti. "I corrispettivi introitati per la gestione dei servizi – sottolineano dalla Fondazione guidata dalla presidente Luciana Borellini – sono definiti dal capitolato di gara bandita dal Comune di Modena e comprendono, oltre alla remunerazione del personale, prevista per legge, le spese di gestione, luce, acqua e gas, il vitto, l’abbigliamento, le spese di manutenzione degli immobili, garantendo complessivamente una minima marginalità, tale da poter affermare che la Fondazione San Filippo Neri è un ente che, senza percepire contributi pubblici, riesce ad erogare servizi socio-educativi ai minori, nel rispetto dei principi statutari, che non prevedono la distribuzione di utili e dividendi".

Nella struttura vengono ospitati

ragazzi che hanno già compiuto il sedicesimo anno di età. La normativa prevede la copertura notturna, anche attraverso adulti, per 10 ore al giorno, di norma dalle 22 alle 8. "Per le restanti 14 ore diurne, il rapporto di un operatore ogni sette ragazzi deve essere utilizzato per definire il monte ore settimanale del personale educativo. Le ore che devono essere erogate per i dodici posti autorizzati presso la Comunità per l’autonomia su base settimanale, nelle 14 ore diurne, sono 168".

Il Gruppo Appartamento, prosegue la Fondazione, "è una struttura ad altissima autonomia, dove i ragazzi sperimentano una responsabilità diretta nella convivenza, con un sostegno mirato da parte di educatori. Accoglie ragazzi prossimi alla maggiore età, che provengono prevalentemente da altre strutture residenziali dove hanno raggiunto risultati significativi". Va assicurata la copertura notturna, "anche attraverso sinergie con la comunità presente nello stesso stabile, e per le ore diurne, per i quattro posti autorizzati presso il Gruppo Appartamento della Fondazione San Filippo Neri, devono essere garantite 24 ore di educativa a settimana".

Dal San Filippo Neri precisano inoltre che "molto del lavoro educativo viene svolto anche in contesti esterni alle strutture, in funzione dell’obiettivo prioritario di favorire l’acquisizione di competenze di autonomia e integrazione (accompagnamenti sanitari, iter di regolarizzazione, attività formative e di apprendimento della lingua italiana, attività sportive e culturali).