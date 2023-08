Migranti, sempre più soldi in patria Nel 2022 spediti 148 milioni di euro

di Gianpaolo Annese

In attesa di essere aiutati a casa loro dai Paesi più ricchi i cittadini stranieri si organizzano da soli: cresce a Modena la quota di denaro che i migranti inviano alle loro famiglie nella patria d’origine. La maggior parte del reddito guadagnato resta sul territorio (si calcola l’85 per cento): dalle tasse alla spesa quotidiana al pagamento dei servizi. Una percentuale minore invece viene spedita regolarmente all’estero per mantenere o contribuire al miglioramento economico della rete parentale: tecnicamente si chiamano ‘rimesse’. E d’altronde sono in molti a scegliere di partire non tanto e non solo per aumentare il proprio tenore di vita, ma semplicemente per aiutare i familiari a casa: per quanto spesso siano impiegati in lavori faticosi con bassi salari, i migranti guadagnano comunque cinque volte più che nei Paesi d’origine.

Nel 2022 gli stranieri residenti a Modena hanno mandato a casa 148 milioni di euro, il 9 per cento in più rispetto al 2021 ma soprattutto l’81 per cento, quasi il doppio dunque, sul 2017. E la fetta di rimesse in partenza da Modena sul totale della torta regionale è particolarmente alta se confrontata con le altre province: tolta Bologna, la cui quota è del 26 per cento, Modena si ritaglia il 17% a fronte di Reggio che si ferma al 12,6%, Parma al 10,4 per cento, Piacenza 7,2%. A livello nazionale – stando ai dati della Banca d’Italia elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, l’istituto di ricerca sostenuto dalla Cgia di Mestre – il volume complessivo si mantiene sopra gli otto miliardi, in costante aumento negli ultimi sei anni. Si tratta di dati per difetto naturalmente considerando che molti lavorando in nero consegnano denaro agli amici che rientrano in patria o per altre vie.

Il primo Paese di destinazione delle rimesse è il Bangladesh con 1,2 miliardi di euro, pari al 14,6% del totale. Seguono Pakistan e Filippine. Questi tre Paesi registrano tutti un trend fortemente positivo negli ultimi cinque anni. Diminuiscono invece i flussi verso l’Est Europa, in particolare Romania (-18,1%), Albania (-9,6%) e Moldavia (-10,2%): Paesi più facilmente raggiungibili via terra, nei quali i ritorni a casa sono più frequenti e si possono portare con sé regali o denaro per la famiglia.

In forte calo nel 2022 anche l’Ucraina, com’è intuibile, a causa della guerra e della fuga di quasi 5 milioni di profughi. Una curiosità: la Cina, che nel 2012 riceveva 3 miliardi di euro dall’Italia, oggi arriva appena a 23 milioni di euro e non figura nemmeno tra i primi 30 Paesi. "Rispetto a dieci anni fa sono cresciuti fortemente Bangladesh e Pakistan, mentre gli altri Paesi in classifica sono quelli storicamente più rappresentati dagli immigrati in Italia".

Ma come spiegare l’impennata delle rimesse soprattutto nel triennio ’19-’20-’21? La voce.info ha un’ipotesi: è possibile che "l’incertezza sulle prospettive di vita in Italia dovuta al Covid possa avere indotto un certo numero di immigrati a inviare in patria i loro risparmi, in attesa di prendere, eventualmente, essi stessi la strada del ritorno". Oppure anche l’impoverimento delle economie locali che ha indotto chi lavora in Italia a tamponare le perdite della famiglia: per esempio in Tunisia negli ultimi anni il potere d’acquisto si è svalutato del 30 per cento.

Quanto all’importo medio, ciascun migrante ha inviato 136 euro al mese, con picchi che riguardano i cittadini del Bangladesh con 628 euro al mese. "Il volume delle rimesse inviate in patria dagli immigrati in Italia rimane elevato – spiegano dalla Fondazione – Si tratta di un canale importante per il sostegno diretto alle famiglie, con risorse che finanziano istruzione, sanità e piccoli investimenti. Importante, inoltre, l’azione di controllo e prevenzione delle irregolarità, per evitare che questi strumenti siano utilizzati per evadere il fisco o finanziare attività illecite". La stessa Banca Mondiale riconosce che "le rimesse sono una fonte vitale di reddito familiare per i paesi a basso e medio reddito. Alleviano la povertà, migliorano i risultati nutrizionali e sono associati a un aumento del peso alla nascita e a tassi di iscrizione scolastica più elevati per i bambini delle famiglie svantaggiate".