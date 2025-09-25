Migrazioni, conflitti e solidarietà. Le voci degli esperti a ’Segni di Pace’

Presso la sede dell’associazione ManiTese, in via per Camposanto, entra nel vivo la terza edizione del festival "Segni di pace. Riparare il futuro", in collaborazione con la Regione Emilia Romagna.

Migrazioni, conflitti e solidarietà saranno i temi al centro degli incontri con esperti: "Noi tutti non possiamo essere meri spettatori degli eventi mondiali – spiegano gli organizzatori – ma possiamo riflettere attivamente su ciò che si possa fare per superare le disuguaglianze e costruire un futuro basato su una cultura di pace. La pace è pratica quotidiana: si impara, si discute, si costruisce insieme. Con il nostro festival vogliamo far ascoltare voci che agiscono sul campo, toccare con mano progetti concreti e ritrovarci come comunità".

Gli eventi di "Segni di pace" prenderanno il via domani e la prima giornata sarà dedicata al tema della cura, in particolare verso i migranti: alle 18.30 si confronteranno Lorena Fornasir, la psicoterapeuta dell’organizzazione Linea d’Ombra di Trieste che si prende cura delle ferite (non solo fisiche) dei migranti in arrivo dalla rotta balcanica, Elisa Strazzella di Mediterranea Saving Humans e il giurista Fausto Giannelli. Verrà anche inaugurata la mostra "Agua es oro" con le foto di Laura Paloma Terzo.

Sabato e domenica saranno invece discussi i temi di conflitto e azione. Sabato alle 17 si terrà un laboratorio con la Scuola di pace di Montesole, e alle 18.30 verrà presentato lo spettacolo "Lisistrata" del Temple Theatre con la regia di Marco Marzaioli, mentre domenica il focus sarà rivolto anche sulla situazione umanitaria a Gaza: alle 15.30 ne parleranno Alessandro Verona di Médecins du Monde e Fausto Stocco di Anni in fuga.

Il festival proseguirà fino a dicembre anche nei teatri e nei cinema con concerti e proiezione di film e documentari: in particolare il 18 ottobre al Nuovo Cinema Corso di Finale si terrà un incontro con Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans.

"Intendiamo anche coinvolgere le scuole di Finale Emilia e di Modena in una serie di laboratori – aggiungono a ManiTese – per promuovere un atteggiamento critico nei ragazzi e nelle ragazze e aiutarli a sviluppare elementi di cittadinanza attiva".

