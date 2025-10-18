Milano: squadra nuova, Reggers è la star

Che avversaria sarà l’Allianz Milano che dopodomani accenderà la SuperLega della Valsa Group Modena Volley all’Allianz Cloud? Un’avversaria ostica soprattutto per lo stile di gioco, per l’identità che il suo allenatore ha sempre saputo trasmetterla, insidiosa perché l’ultimo match importante giocato tra le due formazioni lo ha vinto Milano, la finale per il quinto posto dello scorso anno che ha garantito ai meneghini la qualificazione alla Challenge Cup, poco conoscibile perché come i gialloblù anche la Powervolley ha cambiato molto in estate.

Il pre-campionato. Nell’ultimo torneo disputato la scorsa settimana, la Jesi Volley Cup, Milano ha battuto 3-0 nientemeno che la Lube in semifinale per poi perdere 1-3 la finale contro Piacenza. Una due giorni nella quale Ferre Reggers ha messo a terra 42 punti totali (23 in semifinale, 19 in finale) e nella quale coach Piazza ha girato tutti gli uomini a sua disposizione, compreso il giovane Barbanti, ex Modena.

Le parole di Piazza. "Il clima all’interno della squadra è molto buono – le parole di Piazza dopo il torneo di Jesi e alla vigilia del match con Modena – abbiamo giocato tutti molto attenti e precisi, quello che avevo chiesto. I ragazzi stanno imparando a giocare assieme. Non abbiamo vinto la finale, ma non abbiamo nemmeno demeritato. Barbanti, per esempio, nella sua giovane età, chiamato a sostituire Fernando che è il palleggiatore del Brasile ha mostrato personalità e crescita. La continuità arriverà cammin facendo".

I titolari. La formazione titolare di Piazza però, al contrario di un Giuliani che nelle ultime quattro partite amichevoli ha mescolato molto le carte, sembra già definita: Chachopa al palleggio, talentuoso titolare del Brasile soffiato a Monza, e in diagonale principale con lui l’opposto belga Reggers, uno dei più forti del campionato. I pericoli maggiori arriveranno da questa diagonale. Di banda dovrebbero giocare Recine e Otsuka, coppia di giocatori bassi ma esplosivi, utilissimi in seconda linea. Al centro Masulovic e Caneschi con Catania come libero, con cambi principali Rotty di banda, Di Martino al centro e Staforini come libero. Reggers farà legna in attacco e in battuta, mentre tutto si giocherà sulla solidità della ricezione e sulla quantità di palloni tenuti vivi dalla difesa.

Alessandro Trebbi