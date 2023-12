Mille libri destinati alle Pediatrie dell’Ausl grazie alla sensibilità di cittadini e librerie Giunti

Mille libri a disposizione dei bambini nei reparti di Pediatria, nelle Case della comunità, nelle sedi della Neuropsichiatria infantile grazie al progetto ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’ promosso dalle librerie Giunti al Punto di Modena in collaborazione con l’Azienda USL di Modena. Anche quest’anno l’iniziativa ha avuto un grande successo e sono poco più di mille (1078, per la precisione) i libri acquistati dai cittadini nelle librerie e destinate alle Pediatrie di tutta la provincia e studi dei pediatri di libera scelta di Modena per essere messi a disposizione dei giovani pazienti e dei loro genitori. Il progetto ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’ rientra a pieno titolo nelle iniziative per la promozione dei sani stili di vita e in particolare del benessere dei bambini nei primi mille giorni di vita.

"Ringraziamo di cuore i tanti cittadini che anche quest’anno hanno aderito al progetto ampliando le proposte di lettura nelle diverse sedi dell’assistenza pediatrica dell’Azienda USL – sottolinea la direttrice sanitaria dell’Azienda USL di Modena Romana Bacchi – come Azienda sanitaria riteniamo molto importante sostenere le iniziative che supportano lo sviluppo emotivo e cognitivo del bambino nei primi tre anni di vita".