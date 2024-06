Mille scatti di vita quotidiana . Torna ’Il fotofestival vernacolare’

Sull’onda del successo delle prime due edizioni, torna Gu.Pho., il primo FotoFestival Vernacolare Internazionale in Europa. Un ritorno con cambio di formula e con un occhio che guarda sempre più fuori confine, con artisti prestigiosi. La terza edizione si terrà da oggi al 23 giugno sempre al Castello di Guiglia, in provincia di Modena. La manifestazione coinvolge dodici tra artisti e collettivi italiani e internazionali – Lukas Birk, Jean-Marie Donat, Erik Kessels, Chantal Rens, Alessandra Calò, Maurizio Locatelli, Sara Munari, PetriPaselli, Sergio Smerieri, Associazione Mezaluna, Cartacea Galleria, Vernacular Social Club – oltre a Leporello Photobooks da Roma e SUGAR PAPER da Modena. Organizzata dal Comune di Guiglia in collaborazione con l’associazione culturale Mezaluna di Vignola e FMAV – Fondazione Modena Arti Visive, la manifestazione vede la direzione artistica di Sergio Smerieri, coadiuvato da Giorgia Padovani e Marcello Coslovi, ed è patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dalla Pro Loco di Guiglia e dall’Unione Terre di Castelli. Il Festival, dal respiro internazionale sia per quanto riguarda i temi che gli ospiti, è caratterizzato da quattro giornate che ruotano attorno al tema della fotografia vernacolare, ovvero all’insieme delle immagini scattate da persone comuni (non professioniste) alle situazioni della vita quotidiana, per uso personale.

Si tratta dell’applicazione della fotografia alla dimensione natia, privata, paesana o familiare, dove l’obiettivo è quello di catturare un ricordo o un momento introspettivo e particolare. A completare il Festival un workshop tenuto da Chiara Capodici dal titolo Fanzines with Found Photographs, la proiezione del film Foto di famiglia di Ryôta Nakano, l’incontro Photobooks for Breakfast organizzato da SUGAR PAPER, e cinque talk.

Tra gli artisti più acclamati in mezzo agli ospiti senza ombra di dubbio Lukas Birk, austriaco archivista ed editore che nella sua carriera e nei suoi viaggi esplora aree segnate da conflitti e dolore (sua la foto "The Moustache"), Erik Kessels olandese che colleziona fotografie raccolte e acquistate nei mercati delle pulci e che è in mostra con De Mulder e Sauvin, e l’italiana Alessandra Clò, originaria di Taranto che ha esposto in prestigiose mostre e festival internazionali con immagini legate a tematiche come la memoria e l’identità, volte alla riappropriazione e reinterpretazione di materiali d’archivio attraverso antiche tecniche di stampa off-camera. Appuntamento allora da oggi a domenica 23 giugno. Il programma completo e tutte le informazioni sul festival si possono trovare sui social di Gu.Pho e sul sito gupho.art.