M’illumino di meno: luci ridotte in piazza

Illuminazione ridotta in piazza Martiri domani dalle 18 alle 20. Anche quest’anno il Comune aderisce a ‘M’illumino di meno’, la campagna per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale promossa da Caterpillar. Il tema del 2025 è ‘Va di moda’ con l’intenzione di illuminare, in particolare, lo spreco energetico nel settore del fast fashion. L’invito per la giornata ma anche per tutta la settimana a seguire, fino al 21 febbraio, è a spegnere simbolicamente le luci e a usare di più gli abiti. Dal 2023, ‘M’illumino di meno’ cade nella Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili istituita con legge nazionale il 27 aprile 2022.