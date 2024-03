Mimose in piazza e serata a teatro

È la mimosa a segnare, come sempre, la Giornata internazionale della donna che cade domani. Anche a Modena ci saranno, dunque, i tradizionali banchetti dell’Udi-Unione donne in Italia per la vendita del fiore simbolo della ricorrenza. I banchetti sono aperti per tutto il giorno in piazza Mazzini e nella galleria del centro commerciale I Portali e vi si può trovare anche l’albo illustrato ’Mimosa in fuga’ scritto da Serena Ballista e illustrato da Paola Formica (edizioni Carthusia 2021).

È denso il programma della giornata che si concluderà al Teatro Storchi, alle 21, con lo spettacolo ’Autobiografia di ignote’ di e con Elena Bucci, ritratti di donne sconosciute e note, vere e inventate tra poesia, racconto e canto. Altro appuntamento consueto, arrivato ormai alla decima edizione, è ’Donne in corsa’, la camminata non competitiva per il centro di Modena con partenza e arrivo in piazza Roma, promossa da Podistica Interforze e Uisp.