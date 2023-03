Minacce a chi l’aveva sfrattato, andrà a processo

E’ accusato di aver perseguitato per un anno almeno una coppia di Castelfranco, minacciandola e inviando sui loro cellulari immagini di armi. A ‘scatenare’ la pericolosa ira dell’uomo, un cinquantenne, lo sfratto dall’appartamento che i due gli avevano affittato nel 2017. E’ stato incardinato ieri mattina il processo con rito abbreviato nei confronti dell’imputato, accusato di stalking e danneggiamento: l’udienza è stata fissata per il prossimo sei giugno. L’uomo aveva generato nelle vittime, secondo le accuse, un grave stato d’ansia e di paura ed un fondato timore per l’incolumità personale. La coppia si era vista costretta infatti a modificare il proprio stile di vita. La vicenda era iniziata a maggio del 2021 quando l’imputato era stato informato del fatto che a breve sarebbe stato sfrattato per morosità. L’uomo, a quel punto, aveva telefonato alla donna minacciandola: "Ti vengo a prendere in negozio, so dove lavori, ti tiro il collo come a una gallina". Dopo lo sfratto, avvenuto a giugno, il 50enne aveva poi iniziato a tempestare di telefonate anonime la coppia e ad agosto – secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri – aveva inviato alla donna, via whatsapp un messaggio dai toni minacciosi. Ma non si era fermato, nonostante le denunce presentate dalle vittime. Il giorno successivo l’imputato aveva inviato sms alla vittima scrivendo: "Soffrirai di un dolore che non hai mai visto o sentito e vi cercherò: meglio che prendi l’aereo" e ancora: "Da sotto la terra è spuntata questa, poi vediamo se non so sparare. Inizia la caccia". Al messaggio l’imputato avrebbe allegato la foto di una pistola. In un altro ‘avvertimento’ ancora il 50enne aveva ‘etichettato’ la vittima come ‘Morto che cammina’. All’imputato è stata contestata anche la recidiva. Il 50enne aveva anche danneggiato il furgone di una Onlus in uso alle vittime, forando i pneumatici.