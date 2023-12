Minacce di morte ai vicini: rinviato a giudizio

"Se non lascerete subito questa casa, morirete". Avrebbe minacciato i vicini di casa, perseguitandoli in ogni modo: dagli appostamenti ai danneggiamenti, arrivando anche ad urinare contro la loro auto e il cancello. Ieri l’uomo, un 59enne di San Cesario è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso anno, da aprile e fino ad ottobre. L’udienza, nei confronti dell’imputato, è stata fissata per il prossimo 21 marzo. L’accusa nei confronti dell’uomo è appunto quella di aver minacciato e molestato una coppia, ovvero i suoi vicini di casa e genitori di una bambina di pochi anni. Il 59enne in più occasioni si sarebbe appostato sotto l’abitazione della coppia per spiare ogni movimento delle vittime, da solo o in compagnia del cane.

Secondo le accuse, inoltre, avrebbe urinato all’altezza della maniglia dello sportello anteriore dell’auto della coppia arrivando anche a danneggiare il mezzo: avrebbe ripetutamente bucato i pneumatici, rigato la fiancata, danneggiato il tergicristallo. In un’occasione, inoltre, l’imputato avrebbe anche lanciato all’interno del cortile dell’abitazione un sasso avvolto da un bigliettino, legato con un guanto in lattice, con scritto frasi minacciose: "Se non lascerete l’abitazione morirete". I gesti dell’imputato avrebbero generato nella coppia un fondato timore per l’incolumità propria e della figlia minorenne, che spesso giocava nel cortile di casa.

Le vittime si sarebbero anche rivolte ad uno psichiatra a causa dello stato d’ansia presumibilmente provocato dagli atti intimidatori subiti per mesi. Ieri, alla fine, il 59enne è stato rinviato a giudizio per stalking ed ora subirà un processo per il grave reato.

v.r.