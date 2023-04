"Minacce di morte alla ex": chiesta la condanna per stalking Mirandolese rischia 21 mesi

Hanno avuto una relazione a tratti tormentata. Dopo di che hanno continuato a sentirsi attraverso le chat ma lui – l’odierno imputato – è arrivato, secondo le accuse, a inviarle pesanti minacce di morte. ‘Vengo a Imola e ti stacco la testa’, le avrebbe detto in un’occasione. Ieri per il 40enne di Mirandola la pubblica accusa ha chiesto la condanna a un anno e nove mesi di reclusione per i reati di stalking e lesioni e la parte civile ha chiesto trentamila euro di danni per la presunta vittima, una 50enne di Imola.

L’avvocato dell’imputato, Federica Turci insieme al collega Antonio Turrini ha chiesto invece l’assoluzione e la derubricazione del reato di stallking, sostenendo non vi sia stata alterazione delle abitudini di vita della donna.

La vicenda ha inizio nel 2019 quando la coppia intraprende una relazione, che va avanti fino al 2021.

La frequentazione tra i due si sviluppa nel week-end e a fine 2021 la coppia inizia a discutere. Al termine di una delle liti l’imputato, secondo le accuse, strattona la donna che chiama i carabinieri.

La presunta vittima viene poi dimessa dall’ospedale con sette giorni di prognosi e denuncia l’ex compagno, per poi bloccare l’utenza telefonica.

Dopo circa un mese, però, i due riprendono a scriversi e le conversazioni risultano amichevoli ma quando il 40enne scopre di essere stato denunciato dalla ex, inizia – secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti – ad inviarle una serie di messaggi minatori.

La donna a quel punto integra la querela e all’uomo viene applicata la misura del divieto di avvicinamento.

Ad ottobre 2022 l’imputato avrebbe minacciato pesantemente la 50enne, arrivando a dire che le ‘avrebbe staccato la testa’ e finisce ai domiciliari.

Ieri, alla fine, è arrivata la richiesta di condanna per l’imputato.

v.r.