Minacce dopo le avances respinte. Denunciato per atti persecutori

Sembrava un gioco, un corteggiamento cominciato sui social, ma è diventato un incubo. Per lei paura e apprensione, per lui una denuncia. E il divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, che si aggiunge all’applicazione del braccialetto elettronico, in attesa che le indagini in corso proseguano per gli approfondimenti investigativi. Finisce nei guai un sassolese di 46 anni, resosi protagonista di quelle che la Procura di Reggio Emilia ha ritenuto essere gravi condotte a seguito delle quali, al termine delle indagini, i carabinieri della stazione di Castelnovo né Monti hanno provveduto a denunciarlo per atti persecutori.

Vittima una donna che aveva respinto le avances dell’uomo che, non rassegnandosi al rifiuto ad intraprendere una relazione sentimentale, l’ha molestata ripetutamente, prima contattandola insistentemente ogni giorno e poi controllando in maniera ossessiva i suoi spostamenti. Pedinandola ovunque, tempestandola di messaggi e telefonate fino ad arrivare a minacciarla di sfregiarla con l’acido e di ammazzarla se non si fosse decisa a cedere. Queste le già citate ‘gravi condotte’ per le quali la donna si è rivolta ai carabinieri. I quali hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, il 46enne, nei cui confronti è stato emesso il provvedimento cautelare eseguito dai carabinieri di Sassuolo, comune presso il quale vive l’indagato: dalle risultanze investigative condotte è emerso come la vittima, nell’agosto scorso, avesse pubblicato un video su TikTok e, tra i vari commenti, avesse notato quello del 46enne. I due, inizialmente, si erano scambiati il numero di cellulare e la sera stessa erano stati protagonisti di una videochiamata a seguito della quale la donna aveva ‘bloccato’ l’uomo, che aveva iniziato ad avere atteggiamenti sessualmente espliciti. Da qui, ovvero dal ‘blocco’ sui social, l’inizio di molestie e ricatti – una fotografia raffigurante la donna in slip, scattata all’insaputa di quest’ultima – cui si sarebbero aggiunte le minacce. ‘So dove abiti e dove lavori’, il tenore dei messaggi, che hanno indotto la donna a rivolgersi ai carabinieri di Castenovo né Monti, che si sono attivati ottenendo i provvedimenti richiesti dalla Procura reggiana ed eseguiti, ieri, dai carabinieri della Compagnia di Sassuolo.

r.m.