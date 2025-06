Minacce e botte alla figlia ribelle: "Non rispetti la legge islamica". La 20enne denuncia i genitori

Non avrebbe rispettato i dettami della Sharia e a ‘causa’ del suo carattere ‘ribelle’ sarebbe stata punita: botte e minacce ma anche una lunga serie di restrizioni.

Rischiano il processo con l’accusa di maltrattamenti i genitori di una ragazza siriana oggi 23enne che, stanca di subire vessazioni tra le mura domestiche, ha deciso di denunciare i suoi stessi genitori.

Ieri, infatti, avrebbe dovuto svolgersi l’udienza preliminare per i coniugi ma la stessa è slittata a causa di un vizio di notifica e gli atti sono tornati in procura. La giovane era stata sentita nell’ambito dell’incidente probatorio lo scorso anno: in quella sede aveva confermato le accuse nei confronti di mamma e papà, già verbalizzate nel corso della pregressa denuncia alle forze dell’ordine.

In base alla testimonianza della giovane raccolte dagli inquirenti nel tempo, i genitori e in particolare il padre – entrambi rappresentati dall’avvocato Giovanna Frisella – avrebbero sottoposto la figlia a continue vessazioni poiché la giovane si sarebbe rifiutata di seguire i dettami della Sharia, ovvero la legge islamica basata principalmente sul Corano e che ‘racchiude’ regole morali, religiose e giuridiche prescrittive per i fedeli dell’Islam.

In sostanza, secondo i genitori, la ragazza non avrebbe rispettato quelle regole perché avrebbe preteso di incontrare ugualmente amici e persone di sesso maschile: da qui le minacce e le vessazioni che sarebbero andate avanti per anni, prima e dopo il settembre del 2022.

In base a quanto accertato dagli inquirenti la 23enne sarebbe stata percossa dal padre in diverse occasioni, anche con una ciabatta, e le sarebbe stato impedito di frequentare persone di sesso maschile. Un restrizione che riguardava non solo in generale persone di sesso maschile, ma anche gli amici più stretti, che non poteva incontrare.

Dinanzi alle ‘proteste’ della 20enne sarebbero scaturite, da parte di entrambi i genitori, pesanti minacce. Ciò che avrebbe ‘preteso’ la ragazza – a suo dire – sarebbe stata la possibilità di frequentare gli amici, di uscire e di parlare e frequentare anche ragazzi: circostanza che i genitori le avrebbero vietato per anni.

Gli indagati non sono stati sottoposti a misura cautelare ma ora rischiano di finire a processo per il grave reato di maltrattamenti nei confronti della figlia. La ragazza, sentita nel corso dell’incidente probatorio, avrebbe confermato le accuse nei confronti dei genitori ‘padroni’ che si sarebbero però dichiarati estranei alle accuse.

A breve sarà fissata una nuova udienza preliminare nell’ambito della quale il giudice deciderà se rinviarli o meno a giudizio a fronte delle gravi accuse mosse dalla ventenne nei loro confronti.