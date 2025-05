Minacce e telefonate anonime: "Non ho paura degli islamici, il velo è un simbolo di violenza"

"Non ho paura delle minacce, ma dell’aggressività di chi si sente legittimato a intimidire per difendere un simbolo del genere". Dopo il caso esploso nei giorni scorsi attorno alla richiesta di una coppia di genitori pakistani che voleva far indossare il niqab alla figlia undicenne a scuola, l’avvocata Elisa Fangareggi, presidente dell’associazione modenese ‘Avvocato di strada’, torna a parlare. E lo fa dopo aver ricevuto, racconta, "alcune telefonate anonime da parte di estremisti islamici" che l’avrebbero minacciata, contestando l’espressione da lei usata per definire il velo integrale: ‘sacco del pattume’. Una definizione che l’avvocata non ritratta, ma rilancia: "Non credo che sia offensivo. Per me sarebbe molto più forte dire ciò che davvero rappresenta quel simbolo: violenza, sottomissione, costrizione, donna come oggetto da nascondere. Parole ben più gravi di ‘sacco del pattume’".

Fangareggi, che aveva ricevuto la richiesta di assistenza legale dai genitori pakistani intenzionati a far riconoscere alla figlia il diritto di indossare il niqab tra i banchi, aveva già rifiutato l’incarico. "Una bambina di 11 anni non può andare a scuola coperta da capo a piedi, senza possibilità di esprimersi, senza mostrare il volto – aveva dichiarato –. Secondo il loro pensiero, non era necessario che la figlia comunicasse: hanno sottolineato che andava a scuola solo perchè la scuola è obbligatoria. A quel punto ho pensato al futuro di questa ragazza, al probabile matrimonio concordato dopo la scuola dell’obbligo e mi sono preoccupata per le sue sorti".

Ora, a fronte delle minacce, l’avvocata rafforza la sua posizione: "Mi è stato detto che alcune ragazze, come quelle di Monfalcone, scelgono liberamente di indossare il niqab. Peccato che non sono davvero libere. Quanti di noi si sentono qualcosa che non sono? Posso sentirmi giovane, malata o grassa, ma ciò non cambia la realtà dei fatti. Posso sentirmi libera e non sottomessa col volto coperto, ma non lo sono".

L’avvocata estende il discorso a un confronto più ampio con altri simboli e culture: "Se una ragazza dicesse di voler andare a scuola in perizoma perché parte della tradizione brasiliana, o un ragazzo col copricapo di piume in quanto discendente di un capo indigeno, lo accetteremmo? No. Così come non accettiamo una svastica esposta in aula, anche se qualcuno dovesse sostenere che rappresenta solo il sole celtico o la fortuna".

E conclude: "A Monfalcone si è ceduto a un ricatto: o il niqab, o l’assenza da scuola. Ma questa non è integrazione: è disintegrazione. Integrazione sarebbe far affrontare alle ragazze un percorso di consapevolezza, e di scelta tra scuola o velo integrale."

Ottavia Firmani