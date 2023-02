Modena, spinte e minacce ai carabinieri: arrestato

I carabinieri di Modena

Modena, 12 febbraio 2023 – Sono proseguiti, anche nella giornata di ieri i controlli dei carabinieri della Compagnia di Modena nelle zone della città più esposte a furti e spaccio di droga. Un 22enne è stato tratto in arresto per evasione. Il giovane, già destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di droga, è infatti stato sorpreso fuori casa.

Un 32enne, invece, è stato arrestato per aver aggredito i militari nei pressi della stazione delle corriere: per sottrarsi all’identificazione, ha reagito aggredendo con spinte e minacce i carabinieri. L’uomo è quindi finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Domani verrà portato davanti al giudice del tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.