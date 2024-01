Minaccia e deruba l’ex compagna, fermato

Si è introdotto abusivamente nell’abitazione della ex compagna per poi rapinarla del cellulare e scappare, saltando da una finestra. Questo era il piano che poi ha messo in pratica.

L’uomo però è stato arrestato poco dopo dai carabinieri di Modena per rapina aggravata. Per la precisione si tratta di un 42enne che è stato colto in flagranza di reato dai militari dopo essersi presentato, venerdì notte, a casa dell’ex compagna appunto dove, con violenza e minaccia, si è impossessato del telefono cellulare per poi fuggire.

L’uomo è stato successivamente rintracciato al volante della sua autovettura in evidente stato di ubriachezza alcolica, figurando positivo all’accertamento con etilometro a cui è stato sottoposto subito dai carabinieri, che avevano notato il suo stato di alterazione. L’accertamento eseguito con l’apposito strumento ha infatti evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite fissato dalla legge.

Sottoposto quindi a immediata perquisizione, l’uomo di 42 anni è stato trovato in possesso del telefono cellulare che aveva appena sottratto alla donna nonché di un bastone telescopico utilizzato probabilmente per minacciarla.

Entrambi gli oggetti sono stati subito sequestrati dai carabinieri. L’uomo, che è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, è stato poi condotto direttamente in carcere.

Sempre i carabinieri di Modena hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, un 38enne, il quale è stato trovato in possesso di un coltello vietato, che occultava nelle tasche del giubbotto.

