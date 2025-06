Minaccia i carabinieri. Arrestato 29enne

I carabinieri di Maranello sono intervenuti in un bar di Sassuolo, dove, un cittadino marocchino di 29 anni, in evidente stato di alterazione alcolica, stava arrecando disturbo agli avventori. Alla vista dei militari lo straniero ha preso una bottiglia e, con fare aggressivo, li ha minacciati. Al fine di neutralizzare il pericolo, i carabinieri hanno fatto ricorso all’utilizzo dello spray urticante in dotazione, riuscendo a bloccare ed ammanettare l’esagitato prima che potesse arrecare danno agli operanti ed a se stesso.