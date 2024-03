Minaccia i vicini di casa: "Vi taglio la gola"

Il sogno di una casa insieme, dove poter crescere i propri bambini, si è presto trasformato in un incubo per una giovane coppia di Mirandola. Infatti i due 30enni hanno scoperto qualche giorno dopo l’ingresso nella nuova abitazione di dover convivere con un pericoloso vicino che abitava in un container riadattato proprio di fronte a loro.

"Vi sgozzo, voi e i vostri figli" ha giurato alla coppia. A seguito della denuncia e delle successive indagini l’uomo, di origine marocchina, è finito a processo con l’accusa di stalking.

Nei giorni scorsi si è svolta l’udienza preliminare ed è stata disposta la perizia psichiatrica nei confronti dell’imputato, che era stato sottoposto a tso. Il perito si esprimerà il prossimo 19 aprile. I fatti sono avvenuti a Mirandola a marzo dello scorso anno, quando la coppia di 30enni si è trasferita nell’abitazione in campagna. Evidentemente infastidito dall’arrivo dei due giovani, da subito l’uomo ha iniziato ad inveire contro la coppia. Quando la coppia invitava gli amici a cena, nelle sere d’estate, il vicino usciva dal container e scagliava pietre contro i vetri della cucina, terrorizzando i presenti. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe minacciato e molestato i coniugi cagionando loro un perdurante stato d’ansia o di paura, ingenerando un fondato timore per la propria incolumità tanto da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

In tre distinte occasioni nella stessa giornata, a marzo dello scorso anno, il vicino avrebbe lanciato sassi e mattoni contro l’abitazione della coppia, devastando la porta a vetri. Dopo di che avrebbe lanciato i sassi contro l’auto delle vittime arrivando a minacciare le stesse e i figli minori con espressioni quali: ’vi ammazzo tutti, uccido lei e i bambini, vi taglio la gola, dovete morire, dovete andare via’. Minacce gridate ripetutamente contro la famiglia, in un‘occasione anche brandendo un grosso coltello da cucina.

All’imputato è stata contestata la recidiva specifica.

La coppia, difesa dall’avvocato Matteo Dorello, si è costituita parte civile nel procedimento.

Valentina Reggiani