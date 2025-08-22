Ai domiciliari per stalking, minaccia di morte moglie e figlio minorenne: ora è in carcere

Solirea (Modena), 22 agosto 2025 – Martedì era finito ai domiciliari con le accuse di stalking e lesioni nei confronti della moglie. Neppure un'ora dopo l’esecuzione della misura detentiva, ha minacciato di morte la donna e il figlio minore. E' finito in carcere. Su delega della procura,infatti, i carabinieri di Soliera hanno eseguito nei confronti dell'indagato l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip in aggravamento della precedente misura violata dal 49enne.

Infatti, poco dopo essere finito ai domiciliari, l'uomo avrebbe inviato al figlio minore dei files audio dal tenore offensivo e minaccioso, intimando alla moglie ed al ragazzino di lasciare immediatamente la loro abitazione, situata a poche centinaia di metri da quella in cui l'indagato era sottoposto ai domiciliari, minacciando, in caso contrario, di raggiungerli per ucciderli.

Dopo essere stato sottoposto all'interrogatorio davanti al Gip, l’indagato aveva inviato un ulteriore messaggio audio alla moglie, lasciandole intendere che la controllava sui social ed attribuendole la “colpa” del passaggio dei carabinieri sotto la sua abitazione. Il 49enne è ora in carcere.