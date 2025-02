Minacciano di buttarsi dall’impalcatura, Gallo:: "Stop alle discriminazioni"

"Quanto accaduto in via Carlo Marx è tragico e ci ricorda che non esistono isole felice immuni alla precarietà del lavoro e allo sfruttamento". Corrado Gallo, portavoce Alleanza Verdi sinistra Carpi, interviene sul grave episodio che si è verificato mercoledì mattina quando due operai egiziani 20enni hanno minacciato di buttarsi da un palazzo perché non pagati da mesi. "Che nel 2025 si debba mettere la propria vita a repentaglio per un diritto fondamentale come il giusto salario è qualcosa di scioccante e non è degno di un paese civile e della nostra comunità. La sicurezza sul lavoro, del salario, il rispetto per la vita dei lavoratori, a prescindere dalla provenienza, la religione e la mansione – prosegue – sono valori fondanti della Repubblica, che fa della dignità che emana dal lavoro un punto così fondamentale da averlo inserito nel primo articolo della Costituzione". Secondo Avs Carpi, "troppo spesso il lavoro è soggetto a condizioni umilianti, non regolari e sottomesse ad appalti e subappalti che mortificano la vita e la dignità dei lavoratori. Non è possibile accettare queste forme di discriminazione e non è possibile che oggi l’impiego sia fonte di pericolo, di frustrazioni e, purtroppo, anche di morte". Infine, come sottolineano anche Andrea Artioli e Tamara Calzolari, l’auspicio è che "tutti i controlli e gli accertamenti vengano svolti per appurare possibili irregolarità o infrazioni".