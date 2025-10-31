Gli speculatori
Modena
31 ott 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
Minacciato da coppia conosciuta on line

Aveva concordato una prestazione sessuale con una coppia, conosciuta su un sito online. Durante l’incontro, però, dinanzi ad una richiesta di 250 euro il giovane ha rifiutato la prestazione ma l’uomo col quale aveva concordato l’appuntamento lo ha minacciato e aggredito costringendolo poi a prelevare la somma richiesta. Il giovane, spaventato ha contattato la polizia e grazie a celeri indagini della mobile l’aggressore è’ stato arrestato. A finire in manette con l’accusa di estorsione continuata in concorso un cittadino turco di 31 anni. Il giovane indagato è finito ai domiciliari: nei giorni scorsi, infatti, gli agenti hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari emessa dal gip - su richiesta della procura - nei confronti del 31enne. I fatti risalgono al pomeriggio del 7 agosto quando la Squadra Volante e’ intervenuta in via Emilia Est - all’altezza di via Araldi- dopo che il giovane in questione aveva chiamato la centrale operativa spiegando di essere appena stato appena derubato della somma di 310 euro. La vittima aveva riferito che quella stessa mattina aveva concordato attraverso un sito online di incontri un appuntamento a scopo sessuale con un uomo e una donna. La coppia, salita sull’auto nel luogo dell’incontro, aveva richiesto 250 euro quale compenso per la prestazione. Il 31enne è ora ai domiciliari.

