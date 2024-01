Minaccioni e i temi scottanti in ’Stupida show!’. Dal potere alla violenza, le frustrazioni che ci abitano

Uno spettacolo per cuori coraggiosi che tocca temi come la politica, il potere, le differenze di genere, la violenza, la maternità. E ancora sessualità, razzismo, egoismo, famiglia, individualismo, tensioni sociali: è ‘Stupida show!’, un monologo di stand up comedy interpretato da Paola Minaccioni, una delle artiste più amate del teatro, del cinema e della televisione italiana, e scritto da Gabriele Di Luca – anche regista insieme a Massimiliano Setti –, in programma sul palco del teatro Michelangelo di via Giardini, a Modena, domani sera alle 21. L’intero progetto ‘Stupida Show!’ si costruisce intorno a una domanda fondamentale: quali temi hanno il compito di indagare la comicità oggi? E quali sono gli aspetti più scomodi del nostro presente che vale davvero la pena raccontare, in grado di offrirci una nuova e diversa chiave di lettura sulla realtà? Sul palco c’è una cinquantenne sola e in guerra con la vita, alle prese con un corpo in declino, un’affettività traballante e sogni irrealizzabili ma in grado di trasformare le sue ferite e i fallimenti in una comicità travolgente spinta verso l’inconfessabile, dove il destinatario del suo dialettico atto terroristico sarà il suo primo avversario naturale: l’amore. ‘Stupida’ perché racconta il viaggio di una donna da sempre irrisolta, buffa nelle sue grottesche contraddizioni. Firmato da Carrozzeria Orfeo, ‘Stupida Show!’ è certamente uno spettacolo per cuori coraggiosi, dove Paola Minaccioni ci accompagnerà nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta la follia e le frustrazioni che ci abitano.

c.mas.