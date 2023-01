"Mine vaganti", le modalità per il rimborso

Sono state definite le modalità di rimborso per lo spettacolo “Mine vaganti”, rinviato il 3 dicembre causa indisposizione di uno degli interpreti. I possessori della tessera tradizionale (non il carnet di biglietti detto “abbonamento libero”) riceveranno via e-mail entro febbraio un “voucher” pari al rateo di abbonamento, utilizzabile fino al 30 settembre. Chi possiede biglietti acquistati nella biglietteria InCarpi deve fare richiesta entro sabato prossimo, 14 gennaio. I possessori dovranno poi consegnare i biglietti originali alla biglietteria “InCarpi” entro il 31 gennaio, in modo da ottenere il rimborso.