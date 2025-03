Mini rimpasto in giunta, cambiano le deleghe

Rimpasto nella Giunta del Comune di Pavullo dopo la revoca, il 13 febbraio scorso, delle deleghe ad Angela Pietroluongo. Nei giorni scorsi il sindaco Davide Venturelli ha nominato assessore Camilla Lami alla quale ha affidato Comunicazione istituzionale, Politiche per la partecipazione e la trasparenza, Referente per le relazioni con il pubblico, URP e Rete Civica, Partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi pubblici comunali, Rapporti con associazionismo e volontariato, Controllo di gestione, Organizzazione e semplificazione amministrativa, Strumenti di pianificazione, Programmazione strategica e Ricerca risorse e bandi.

"Camilla Lami aveva già collaborato con la nostra squadra e ha proseguito il suo impegno in questi anni promuovendo diverse iniziative (basti pensare alla nuova manifestazione "Pavullo città dei bambini") e portando avanti istanze e proposte in modo costruttivo – ha spiegato il sindaco Venturelli nella presentazione. Ieri il primo cittadino ha comunicato la ridistribuzione delle deleghe che erano in carico alla Pietroluongo. Alice Sargenti, già assessore Bilancio, Finanze, Tributi ed Economato, Controllo di Gestione, Patrimonio, Partecipazioni Societarie del Comune e rapporti con le società partecipate, ora ha anche il compito di guidare il settore Scuola e Politiche scolastiche, con annessi i trasporti scolastici e gli asili nido.

All’assessore Daniele Cornia il sindaco ha affidato le Politiche giovanili che si aggiungono alle deleghe che già aveva: Turismo e Promozione Turistica del Territorio, Relazioni e Cooperazioni Internazionali – Gemellaggi, Referente per le relazioni con il pubblico, U.R.P. Rete Civica, Cerimoniale, Protocollo e Celebrazioni, Cultura e Tempo Libero, Attività Museali e Bibliotecarie – Strutture Culturali e Ricreative, Sistemi Informativi ed Innovazione Tecnologica, Agenda digitale Rapporti con il Consiglio Comunale.

Torna invece in capo al sindaco la delega sulla Toponomastica che aveva Daniele Cornia. "Sono certo che questa ridistribuzione renderà la squadra ancora più operativa – sottolinea il sindaco Davide Venturelli – con questo decreto siamo andati sia a cogliere delle sensibilità che sono già state dimostrate con impegno e determinazione, sia a dare nuovo impulso per proseguire l’opera di amministrazione sotto tutti gli aspetti strategici. Ringrazio per il lavoro fatto in questi anni e per le buone basi che stiamo ponendo per lo sviluppo futuro di Pavullo e di tutto il territorio". Invariate le deleghe agli altri assessori Alessandro Monti, vice sindaco, e Massimo Vallicelli.

w. b.