Mininno al Formigine. Nicoli alla Spezzanese

Altro rinforzo per la mediana del Formigine che ha chiuso con Gabriele Mininno, classe 2003 che arriva dalla Vianese ed è ex Castelfranco, alle spalle anche le esperienze in D con Pianese, Barletta e Follonica Gavorrano. In Promozione due novità in casa Montombraro: il ds Olivetti ha definito l’arrivo dal Progresso di Samuele Magli, terzino classe 2006 e di Fabio Nardi, classe 2005, centrocampista ex Terre di Castelli. In Prima il Nonantola annuncia Simone Mollicone, fratello minore del rossoblù Samuele, centrocampista classe 2006 dalla Cittadella. L’Atletico Spm ha confermato Stanzani e Desii. Primo colpo per il Ravarino in mediana con Jalal El Gourche 2001 ex San Felice e Solarese che da due anni era al Persiceto. In Seconda colpo della Spezzanese con la punta Filippo Nicioli (’93) che arriva dal Lama, ex La Veloce, Pavullo, Polinago e Pavullese.

Il Concordia annuncia Niccolò Ercolani, attaccante esterno 2005 dalla Possidiese. Inizia a prendere forma l’Atletic Valli che conferma dalla rosa della Sanmartinese i portieri Martinelli e Paganelli, i difensori Barbieri, Fontana, Kasapi, Marangoni e Calzolari, i centrocampisti Moretti e Rossi e gli attaccanti Merighi e Peccini, mentre dalla Quarantolese restano i centrocampisti Mari e Sala e gli attaccanti Guagliumi e Ghisellini. I nuovi volti, dopo bomber Cerchiara, sono 5: dal Quistello arrivano il portiere Davide Bocchi (‘99), il difensore Matteo Bocchi (’96) e l’attaccante Nicholas Piva (’99), dalla Mirandolese ecco il centrocampista Cristian Cafiero (2002) e la punta 2005 Louay Mansour. Continuano a nascere come funghi le squadre di Terza. L’ultima in ordine di tempo è la Monari Nasi San Damaso, con la matricola del San Damaso che utilizzerà giocatori Under 21, nati dall’anno 2004 in avanti.

Si tratta dunque di una "seconda squadra" dei biancorossi ed è il preludio di una collaborazione, che diverrà sempre più stretta nel prossimo futuro, tra le due società del quartiere Sant’Agnese (San Damaso e Monari Nasi). La guida tecnica sarà affidata a Davide Razzoli, lo scorso anno mister dell’Under 19 regionale della Monari Nasi. La squadra cerca giocatori e per candidarsi si può contattare il direttore sportivo del San Damaso Marco Davoli al 3488566699.

d.s.