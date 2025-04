Il ministero russo contro il premio alla giornalista assegnato a Fossoli: “Presa in giro”

Modena, 13 aprile 2024 – Da Mosca a Fossoli: gli strali del governo russo attraversano tutta l’Europa per arrivare a condannare la decisione di assegnare l’edizione 2025 del premio ‘Odoardo Focherini’ per la libertà di stampa (istituito da Fondazione Fossoli, Associazione Stampa Modenese e Diocesi di Carpi) all’inviata di guerra Rai Stefania Battistini per il lavoro svolto nella copertura del conflitto in Ucraina.

Una decisione che non è piaciuta alla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, l’ha definita “una presa in giro della memoria delle vittime del fascismo”.

Il premio è stato assegnato venerdì pomeriggio all’interno dell’ex campo di concentramento di Fossoli, in provincia di Modena.

Ma evidentemente Mosca ha trovato il tempo di contestare la decisione proprio nella domenica delle Palme insanguinata dall’attacco missilistico sulla città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. Il bilancio delle vittime, ancora provvisorio, parla di almeno 35 morti e oltre 100 feriti.

Eppure, in tutto questo – tuona Zakharova – nelle opere di Battistini “non c’è nemmeno un accenno alla denuncia della natura neonazista del regime di Kiev” solo “materiali esclusivamente propagandistici, il cui scopo era quello di scaricare la responsabilità dei crimini di guerra commessi dalle Forze armate ucraine sulla parte russa, nonché la massiccia diffusione di disinformazione sulla Russia”. Il dispaccio viene riferito dall’agenzia di stampa russa ‘Ria Novosti’.

Ieri la giornalista Battistini aveva scritto sui social: “Mi ha riempito di commozione il premio giornalistico Odorardo Focherini. Il giornalista di Avvenire che ha salvato decine e decine di persone dai lager nazisti” e che “fu arrestato dopo aver salvato un uomo, facendolo fuggire in ospedale e morì nel campo di Hersbruck. Per me resta uno degli esempi più alti di come, in alcuni tratti della storia, l’amore per la libertà di pensiero e per la dignità della persona vadano oltre la professione”.