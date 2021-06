Modena, 21 giugno 2021 - La riunione del Cts di oggi sarà decisiva anche per quel che riguarda l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto. Lo ha detto il ministro alla Salute Roberto Speranza in visita all’hub vaccinale di Modena.

Mascherine all'aperto, il parere del Cts. Le possibili date per l'addio

“Senza Mascherine all’aperto? Aspettiamo l’esito della riunione del Cts di oggi - le parole di Speranza -. C’è una situazione epidemiologica nel nostro Paese che presenta dei numero molto incoraggianti rispetto alle ultime settimane. Significa che la strada è quella giusta e dobbiamo continuare così. E se i numeri sono calati così tanto è prima di tutto grazie a questa campagna straordinaria di vaccinazione che voglio ribadirlo è la vera strada per aprire una stagione diversa nel nostro Paese. Dobbiamo insistere, continuare ad avere prudenza, continuare sulla strada della gradualità. I risultati si vedono e sono molto incoraggianti. Fino a poche settimane fa avevamo quasi quattromila persone in terapia intensiva, ora questo numero si è ridotto di circa il 90%. Eravamo a quasi 30mila ricoveri ora siamo a circa 2.500. Sono numeri che parlano da soli, dobbiamo insistere, mantenere i piedi per terra. Un po’ alla volta - aggiunge il ministro - ci sono le condizioni per affrontare con maggiore fiducia le prossime settimane”.

Speranza è intervenuto anche sulla riapertura delle discoteche: “Sono tutti elementi in fase di discussione e di confronto. Abbiamo deciso in queste settimane di farci guidare sempre dalla scienza, dai nostri tecnici e dai nostri scienziati che ogni giorno si confrontano. A me sembra che sia la strada giusta e dobbiamo insistere su questo terreno. Oggi il Cts si confronterà sulla vicenda delle mascherine all'aperto e poi ci sarà un confronto anche su altri temi delicati. Dobbiamo continuare su questa strada”.

"L'Italia è per il 99% bianca: grande risultato"

"Oggi entra in vigore quella mia ordinanza che porta il 99% del nostro paese in area bianca. Credo che questo sia un risultato importante che dobbiamo valorizzare, riconoscere e anche spiegare. Vorrei dire, con grande forza, che la prima ragione per cui il nostro paese è al 99% in zona bianca è proprio la forza di questa campagna di vaccinazione". Così il ministro della Salute dopo aver visitato l'hub vaccinale di via Minutara al fianco di istituzioni locali e autorità. "La campagna di vaccinazione - continua il ministro nel suo intervento dal palco fuori dall'hub - è la vera strada che noi abbiamo per chiudere questa stagione difficile e aprirne un'altra. Continuiamo a lavorare insieme, a unire le nostre energie: il governo, le Regioni, le realtà territoriali, i Comuni, le aziende locali con il lavoro straordinario che stanno facendo".

​"Campagna vaccinale è la nostra forza"

In tutto questo, osserva Speranza, "c'è un'adesione straordinaria delle persone che aspettano questo giorno, l'hanno fissato nel calendario e quando arriva è un giorno bello, per se stessi e per la comunità in cui si vive. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo ancora un'epidemia in corso che ci richiede attenzione, gradualità e prudenza così come stiamo facendo". Certo, riconosce il ministro della Salute, oggi "siamo in uno scenario diverso prima di tutto grazie a questa campagna di vaccinazione. Essere qui è una bella occasione, utile per dire davvero grazie a questa fantastica squadra- rimarca Speranza a Modena - che sta lavorando a tutti i livelli".

