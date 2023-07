Minore aggredito a Mirandola, denunciati tre giovani

Modena, 29 luglio 2023 – Hanno tra i 19 ed i 20 anni i tre giovani denunciati a piede libero dalla polizia di Stato a Mirandola poiché ritenuti essere gli autori di una aggressione ai danni di un minore in un locale, avvenuta lo scorso 22 giugno. Quella sera tre giovani avevano ‘invitato’ fuori dal locale il minore apparentemente per parlare, ma appena la vittima si era alzata dalla sedia erano partiti schiaffi e pugni per una prognosi di cinque giorni, stabilita al pronto soccorso. I tre sie erano poi allontanati dopo l’intervento di alcuni clienti e sul posto era giunta la volante della polizia di Stato. Ora la polizia ipotizza contro il terzetto, composto da due italiani ed un marocchino, le lesioni personali in concorso aggravate dai futili motivi e ai danni di un minore. Al vaglio anche misure di prevenzione nei loro confronti.