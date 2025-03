Minorenni, incubo rapine: "Accerchiato dal branco"

Baby gang scatenate nel week end. Segnalati due episodi, uno a Magreta e uno a Modena. A Magreta (Formigine) intorno alle 22 in prossimità delle scuole Palmieri sabato, riferisce una mamma, "mio figlio stava rientrando a casa accompagnato dai due suoi amici quando hanno incontrato un branco di circa dieci ragazzi, non di Magreta perché frequentando attivamente la comunità tra sport e altre attività li conosce tutti, anche quelli più grandi. Quel gruppo veniva da Formigine, sono ragazzi noti alle forze dell’ordine"

Uno di loro ordina "a ognuno dei tre ragazzi di consegnare i soldi che avevano". In realtà, specifica la donna, "non avevano nulla perché erano andati a cena a casa di uno dei tre: erano usciti solo per accompagnare mio figlio". Non contenti hanno ordinato loro di "saltare per sentire eventualmente il rumore delle monete. Mio figlio aveva il power bank (per la ricarica del telefonino) ed è stato invitato a consegnarlo: erano tanti e piuttosto aggressivi negli atteggiamenti. Mio figlio giunto a casa ha pianto per l’umiliazione, sussurrando che non è possibile rinunciare alla libertà". Quello che spaventa, dice la donna, "è che anche in un piccolo paese come Magreta non si possa più girare per strada tranquilli perché sbucano questi gruppi di malintenzionati che senza una ragione, dal nulla, si accaniscono sul primo che passa".

La donna è intenzionata a non lasciar cadere la cosa. "Ci organizzeremo con altri genitori attraverso una petizione chiedendo un incontro in questura a Modena: conosco bene il fenomeno delle baby gang, mio figlio va a scuola al Polo Leonardo".

Un altro episodio è accaduto a Modena nel percorso tra piazzale Bruni e l’autostazione. Secondo una segnalazione di Stefano Soranna, attivo in uno dei comitati cittadini, due persone sono state rapinate. "Avevano acquistato una sigaretta elettronica dal negozio di piazzale Bruni. Passeggiavano tranquillamente fumando la loro sigaretta. Andando verso il centro si sono imbattute in un gruppo di ragazzini che le hanno avvicinate. Le hanno affiancate puntando un coltello sul fianco di una di loro, intimando la consegna della sigaretta elettronica. Tutto questo è avvenuto in centro e in pieno giorno".

Sabato risulta in zona piazzale Bruni una chiamata alla polizia locale in supporto ai carabinieri per una presunta rissa avvenuta in zona. Anche se all’arrivo delle forze dell’ordine non c’era più nessuno. Bisogna vedere se i due episodi sono collegati.

g.a.