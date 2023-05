Minori colpiti da calcolosi renale, operati oltre 50 piccoli Saharawi

Nei giorni scorsi il Policlinico di Modena ha ricevuto la visita del Ministro della Salute Pubblica Rasd (Repubblica Araba Saharawi Democratica) Salek Baba Hassena, accompagnato dai rappresentanti dell’Associazione Kabara Lagdaf – Associazione di Solidarietà del Popolo Sharawi. Il ministro ha voluto ringraziare la struttura modenese per il supporto al progetto ’Cura e prevenzione della calcolosi renale nella popolazione minore Saharawi’. Il ministro si è intrattenuto con la dottoressa Francesca Torcasio, medico di direzione sanitaria che ha portato i saluti dell’alta direzione, con la dottoressa Anna Rita Di Biase, in rappresentanza del prof Lorenzo Iughetti, direttore della Pediatria, e del dottor Pier Luca Ceccarelli, direttore della Chirurgia Pediatrica e responsabile sanitario volontario del progetto. Si è intrattenuto con i sanitari per circa un’ora – parlando delle esigenze dei bambini del suo popolo – e poi si è trasferito a palazzo comunale dove ha incontrato il sindaco. Il progetto nasce nel 2009 e ha come responsabile sanitario volontario il dottor Pier Luca Ceccarelli, direttore della Sc di Chirurgia Pediatrica dell’Aou Modena: l’idea progettuale nasce da un’accurata analisi della situazione sanitaria e ambientale presso i campi profughi, dalla quale si registra una stretta correlazione tra le dure condizioni di vita e la comparsa della malattia. Dall’inizio del progetto sono stati operati a Modena oltre 50 casi.