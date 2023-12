Minori e violenza, il problema va risolto ’a monte’

Un altro episodio terribile di violenza a scuola. Mi chiedo come sia possibile che questi ragazzini escano, nel bel mezzo della mattina, dalle loro scuole e vadano a cercare dei coetanei da picchiare con i passamontagna, le sciarpe, i coltellini e... i tirapugni! Non possiamo più sopportare cose del genere, le famiglie per bene hanno il diritto di stare tranquille: i responsabili di queste violenze devono andare in galera oppure essere messi a fare lavori socialmente utili fino a quando non avranno più voglia di andare in giro a menare le mani. Ma davvero siamo diventati ostaggio della baby gang, di gruppetti di fenomeni che si riprendono con il telefonino?

Lettera firmata