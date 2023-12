Minori migranti, il Comune replica:: "Solo un’ipotesi, nessuna decisione"

Il Comune di Mirandola, rispondendo alle istanze sui minori migranti mosse dal presidente del Comitato Frazionale di San Martino Spino, precisa: "Con delibera dello scorso 20 novembre è stata fornita una linea d’indirizzo al Servizio Sociale comunale finalizzata a verificare la sostenibilità di un percorso di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. La Prefettura di Modena, rispondendo alle normative nazionali, ha calcolato, sulla base della popolazione residente, che la capacità recettiva teorica e presuntiva del Comune di Mirandola, possa essere al massimo di 13,7 minori. Va specificato come, al momento siano 3 i minori affidati al Comune di Mirandola collocati in strutture adeguate ma in luoghi distanti dal nostro territorio comunale. La dislocazione territoriale attuale non consente agli operatori del Servizio di progettare e monitorare interventi che siano rispondenti alle necessità di cura e crescita di questi ragazzi che hanno, nella loro giovane vita, già sperimentato sfide emotivamente impattanti". Un’eventuale soluzione alloggiativa nelle disponibilità dell’Ente permetterebbe – non solo di migliorare il percorso di accoglienza – ma di contenere i costi, garantendo da parte del Ministero la totale copertura economica dell’intervento. Alla luce di queste valutazioni, il Comune di Mirandola ha voluto "semplicemente avviare la procedura di formulazione di una semplice ipotesi di ospitalità che deve trovare la disponibilità di una cooperativa sociale. Quindi non è stata assunta alcuna decisione. Preme infine sottolineare come, i 3 ragazzi sino ad ora accolti, siano quindicenni impegnati con la scuola e a imparare un mestiere".