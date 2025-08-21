Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Minori stranieri, scelta miope del governo"
21 ago 2025
EMANUELA ZANASI
Cronaca
Minori stranieri, scelta miope del governo"

"Una scelta grave e miope, che rischia di ottenere il duplice e sciagurato effetto di mettere in seria difficoltà i bilanci dei Comuni, soprattutto piccoli e medi, da un lato, e dall’altro di far collassare il sistema dell’accoglienza, in un suo aspetto assai importante e delicato come quello del sostegno ai minori stranieri non accompagnati, che da un giorno all’altro rischierebbero di ritrovarsi in strada, privi di assistenza e prospettive di integrazione". Queste le ragioni delle interrogazioni parlamentari rivolte dai deputati modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra ai Ministeri dell’Interno e dell’Economia, che sulla questione hanno competenza.

"Il problema – spiegano gli esponenti Dem – è originato dal fatto che, con una circolare, il Ministero dell’Interno ha deliberatamente e retroattivamente modificato i criteri di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riducendo il rimborso al solo 35% delle somme anticipate e ponendo a carico degli enti locali il restante 65%".

Una decisione "unilaterale, che comporta un rilevante aggravio per i bilanci comunali, in particolare per quelli dei Comuni medio-piccoli, già in forte sofferenza finanziaria per i tagli operati in questi anni dal Governo. Basti pensare che, in riguardo al territorio modenese, i costi imprevisti causati da questa inconcepibile giravolta del Governo ammonterebbero a 4,8 milioni di euro".

"Chiediamo – concludono Vaccari e Guerra – che l’Esecutivo ci ripensi, perché un Governo serio non si rimangia in questo modo gli impegni presi, ma li rispetta".

