Minori stranieri soli, progetto pilota "In 60 ai corsi di formazione"

di Valentina Beltrame

Un futuro in settori dove, oggi, la manodopera scarseggia. Frequenteranno corsi per diventare operatori del verde, muratori, meccanici e camerieri i 60 minori stranieri non accompagnati in carico ai servizi sociali del Comune selezionati dagli educatori delle comunità di accoglienza che si sono basati su vari criteri, tra cui l’età (devono avere almeno 17 anni per poi essere inseriti nel mondo del lavoro) e le attitudini personali. Alcuni dei quattro corsi di formazione professionale finanziati con bando regionale sono partiti proprio ieri sulla scorta di una sperimentazione con la Scuola edile che ha già formato 12 ragazzi, oggi quasi tutti assunti anche fuori provincia. I ragazzi - arrivati in città con viaggi della speranza e ospiti nelle comunità accreditate - frequenteranno i corsi di formazione professionale, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, presso gli Enti di Istruzione e formazione professionale (Iefp) Edseg Città dei Ragazzi, Ial e Cfp Nazareno, oltre che presso la Scuola edile della Provincia di Modena.

"La formazione professionale e il successivo inserimento nel mondo del lavoro sono tasselli fondamentali per ridurre sacche di disagio giovanile e offrire reali percorsi d’inclusione nella comunità modenese che li accoglie; percorsi che prevedono necessariamente diritti e doveri", ha affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Per gli Enti di formazione professionale è intervenuto Massimiliano Morini (direttore di Edseg Città dei Ragazzi) e Davide Nora della Comunità San Pancrazio (Ceis) in rappresentanza delle comunità d’accoglienza coinvolte.

"I minori stranieri privi di figure di riferimento sul territorio sono per legge affidati alla tutela del Comune – spiega l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli – che deve garantire loro accoglienza residenziale e materiale adeguata, assistenza socio-psicologica e sanitaria, l’insegnamento di base della lingua italiana, l’inserimento scolastico e lavorativo soprattutto nella prospettiva di rafforzare il percorso di accompagnamento verso l’autonomia".

Negli ultimi due anni, in più di un’occasione, il sindaco, in un’ottica di piena corresponsabilità tra livelli locali e nazionali, ha espresso ai Governi che si sono succeduti le forti criticità dovute all’incremento di nuovi arrivi di minori stranieri non accompagnati (Msna) che, oltre a costituire un costo per la comunità, rischia di vanificare i percorsi d’integrazione. "Una volta acquisite competenze in un determinato settore ed entrati nel mondo del lavoro, sarà più facile per questi ragazzi lasciare i centri e diventare autonomi", ha detto ancora Pinelli sottolineando come, anche dopo il compimento della maggioe età, vengano comunque accompagnati gradualmente verso l’autonomia. Grazie al bando sono stati presentati e finanziati i quattro laboratori formativi per competenze tecnico professionali (ristorazione, verde, montaggio meccanico e edilizia) che prevedono ciascuno circa 160 ore di formazione e 40 di stage. Gli allievi, per lo più 17enni, provenienti da diverse comunità di accoglienza, sono stati selezionati, in accordo con le comunità, dall’equipe professionale Msna che si occupa della progettazione dei percorsi individuali dei minori. Un terzo dei ragazzi sono pakistani (21), numerosi anche tunisini (14), marocchini (11) e albanesi (9), ma ci sono anche ragazzi di Bangladesh (2) oltre che di Gambia e Guinea. Sono previsti anche corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana.

Sono attualmente 215 i minori stranieri non accompagnati, Msna, in carico al Comune di Modena; 94 gli arrivi da gennaio di quest’anno. Nel corso del 2022 gli arrivi di Msna furono 293 e 454 i minori gestiti complessivamente dal Comune. Prima del 2021, a Modena venivano accolti, nel corso dell’anno, mediamente un centinaio di minori stranieri.