Minozzi Cavaliere del Lavoro: "Premiati coraggio e lungimiranza e ora avanti con le sfide future"

Federica Minozzi, Ceo di Iris Ceramica Group, è tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. La comunicazione della nomina da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del governo, è arrivata ieri in tarda mattinata. Riconoscimento che premia chi si è distinto nel mondo del lavoro – in particolare per spirito di iniziativa, coraggio e intelligenza imprenditoriale –, il Capo dello Stato ha scelto di sottolineare il ruolo sempre più centrale delle donne nell’economia: oltre a Minozzi, è stata premiata Luisa Quadalti Senzani, che guida la faentina Senzani Brevetti, specializzata nel packaging.

"Essere nominata Cavaliere del Lavoro è per me un onore profondo, che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Questo riconoscimento celebra lo spirito di iniziativa, il coraggio e la lungimiranza imprenditoriale, oltre all’impegno sociale e ambientale, valori che caratterizzano il nostro Gruppo sin dal 1961, anno in cui mio papà fondò l’azienda Iris Ceramica". Fin dall’inizio, "il nostro impegno è stato quello di essere vettori culturali, perché fare impresa significa anche promuovere quei valori che ci radicano saldamente nel territorio e nella nostra identità, proiettandoci al tempo stesso verso il futuro. Proprio come un albero, con radici profonde nella terra e fronde alte e rigogliose verso il cielo. Un equilibrio in cui tradizione e innovazione convivono in armonia. È questa visione che continuerà a guidare il nostro percorso imprenditoriale".

Figlia di Romano, fondatore della Iris Ceramica, Minozzi è laureata in Giurisprudenza, si è specializza nel Marketing ed entrata subito dopo gli studi nell’azienda di famiglia che arriva a guidare come amministratore delegato all’interno del gruppo da oltre 20 anni. A dicembre 2021 Iris Ceramica Group risulta essere la prima azienda del settore ceramico in cui le donne sono più felici di lavorare, secondo l’indagine ‘Italy’s Best Employers for Women’ stilata dall’Istituto Tedesco qualità finanza.

Con oltre vent’anni di esperienza alla guida del Gruppo, il tratto caratteristico di Minozzi è reingegnerizzare la ceramica per migliorare l’interazione tra le persone e l’ambiente. Con questo spirito, ha dato forma alle più recenti soluzioni tecnologiche, unendo la materia in modo originale e diventando portavoce del concetto di beautility della ceramica: una materia nobile che incarna l’unione di bellezza, estetica, arte e funzionalità.

La sua visione imprenditoriale d’avanguardia si è concretizzata nel sito produttivo di Castellarano con il progetto H2 Factory®, la prima fabbrica ceramica al mondo progettata per essere alimentata a idrogeno verde. Questo progetto ha trasformato l’azienda in un caso di studio di rilievo nell’ambito della decarbonizzazione.

Dal suo impegno nel territorio è nata nel 2019 la Fondazione Iris Ceramica Group, un ente no profit attivo in numerose iniziative di solidarietà e tutela dell’ambiente, dell’arte e della cultura. La Fondazione collabora con associazioni nazionali e promuove progetti autentici, contribuendo concretamente al bene comune.

Un plauso arriva dal sindaco di Sassuolo Matteo Mesini: "Un riconoscimento che premia quell’abnegazione al lavoro, quella capacità di innovare nel solco della tradizione che ha fatto di Federica e di Iris un esempio in tutta Italia".

