Minuto di silenzio in consiglio per Berlusconi, M5s non partecipa

Non è passata sotto silenzio a Mirandola la proposta del consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia, Marian Lugli, di fare osservare un minuto di silenzio in consiglio comunale in ricordo di Silvio Berlusconi.

Iniziativa accolta dalla maggioranza di centrodestra che lo ha fatto ieri sera, tra l’imbarazzo delle minoranze (non ha partecipato M5s). La decisione è stata, infatti, variamente interpretata e commentata.

"Il rispetto umano e la correttezza istituzionale – ha voluto rimarcare il capogruppo Pd Roberto Ganzerli, che contestualmente ha proposto un minuto di silenzio per i migranti dispersi nel Mediterraneo davanti alla Grecia (richiesta accolta, ndr) – non possono cancellare il giudizio storico e politico. Berlusconi non ha salvato l’Italia da un pericolo comunista immaginario e inesistente e, soprattutto, non ha fatto nessuna vera riforma. Ha invece interpretato un bipolarismo ideologico e muscolare, aprendo la strada al populismo della destra italiana". E Giorgio Siena, capogruppo della Lista + Mirandola ha ricordato che "il giudizio più lapidario e definitivo sul Berlusconi politico l’ha pronunciato Giancarlo Urbani, uno degli ideatori di Forza Italia: era un progetto giusto, l’errore fu affidarlo a Berlusconi". E poi con ironia ha concluso: "Sono milanista dai tempi di Gianni Rivera – dice Siena – e quindi Berlusconi è stato il mio presidente. Lo ricordo per questo". Lugli rivendica la decisione di osservare un minuto di silenzio: "Mi rammarico che il Movimento Cinque Stelle non abbia voluto partecipare al minuto di silenzio proposto da me vista l’importanza istituzionale di Berlusconi, più volte presidente del Consiglio e uno degli ultimi grandi statisti italiani. Fino all’ultimo si è battuto per una Italia imprenditorialmente e politicamente libera. Ho pensato che anche Mirandola potesse dare un segnale di vicinanza e cordoglio".

Alberto Greco