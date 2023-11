Minuto di silenzio per le vittime

Uisp Modena si pone in prima fila nella lotta alla violenza sulle donne. Il settore di Attività Calcio, visti gli ultimi accadimenti di cronaca nera e nella settimana del 25 novembre, ha decretato che su tutti i campi dei campionati giovanili, calcio adulti Dilettanti ed Eccellenza e Coppa e calcio a 7, si effettuerà un minuto di silenzio a inizio gara in onore di Giulia Cecchettin e di tutte le altre 104 vittime di femminicidio, uccise come lei in questo 2023. In programma anche una passeggiata di solidarietà, unita a un’attività di avviamento al padel (Punto Padel Club di via Olanda domani alle 18).