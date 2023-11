"Mio figlio è riuscito a scappare. Ma è una situazione sconcertante"

"Si sono presentati davanti a mio figlio e ai suoi amici in branco, alcuni con il cappuccio calato sul volto. Dopo di che hanno estratto un coltello e li hanno minacciati. Fortunatamente, seppur rincorsi dal branco, sono riusciti a fuggire. Mezz’ora dopo, infatti, agli altri ragazzini presi di mira è andata ben peggio. Trovo inaudito non poter fare uscire mio figlio la sera, a Modena, perché rischia la vita".

E’ questo lo sfogo di una mamma, il cui figlio 18enne è finito sabato sera nelle ‘grinfie’ della baby gang dei viali. "Erano circa le 22 e mio figlio e i suoi amici, tutti studenti della quinta liceo, erano seduti su una panchina, nei pressi del locale Zooky – spiega la donna – All’improvviso sono stati accerchiati da un gruppo di ragazzini magrebini con cappucci calati sul volto e un coltello. Mio figlio e gli amici erano in quattro, gli altri in dieci ma sono comunque riusciti a scappare, seppur inseguiti dalla gang. Se penso a quanto accaduto un’ora dopo ad altri ragazzi – continua – mi vengono i brividi: i nostri sono stati fortunati. Non è il primo episodio: trovo sconcertante che a Modena, nel 2023 i nostri figli non possano uscire il sabato sera poiché ci sono gruppi di ragazzini che bazzicano in centro al solo scopo di aggredire e rapinare. Parlavano in arabo, quindi sappiamo che sono magrebini ed escono con i coltelli addosso per fare del male: non ne possiamo più". La donna ieri ha sporto denuncia.

v. r.