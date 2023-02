"Mio figlio ucciso per una partita Lo sport sia occasione di incontro"

Ha chiuso ‘col botto’ la tre giorni di festeggiamenti per i 25 anni dell’Oratorio di Formigine. Con oltre 200 persone – tra ragazzi, atleti, allenatori ed educatori – a gremire la platea di fronte ad Antonella Leardi, protagonista di un dibattito promosso dall’Oratorio e dalla società sportiva PGS Smile in collaborazione con il Comune e Formigine Partenopea. "Lo sport è crescere e divertirsi insieme", ha detto Leardi, madre di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli morto a 29 anni, dopo due mesi di agonia, a causa di un colpo di pistola esploso da un ultrà romanista nel corso degli scontri tra le tifoserie prima della finale di Coppa Italia del 2014. Da allora la madre di Ciro, che ha sempre implorato i tifosi del Napoli di non vendicare il figlio ucciso e ha fondato l’associazione "Ciro vive", gira l’Italia per contrastare la violenza sia dentro che fuori gli stadi. "Ciro è stato una vittima. Era uscito di casa per andare a vedere la partita, non per fare la guerra: lo sport dev’essere occasioni di incontro, non di scontro, è crescita e divertimento", ha detto ancora Leardi nel corso della sua testimonianza, non l’unica della serata. Sul palco, infatti, anche Fabrizio Maiello e Dina Romeo: il primo a 17 anni smise una promettente carriera calcistica intraprendendo quella criminale "con cui – ha detto alludendo ai suoi trascorsi detentivi - ho buttato 24 anni della mia vita", la seconda opera, l’associazione "Doulos servo", nei quartieri più difficili di Napoli, come Scampia e Secondigliano, occupandosi di bambini, donne carcerate e gestendo sportelli anti-violenza.

s. f.